Чому Росія атакує енергетичну інфраструктуру: експерт заявив про жагу перемовин і підготовку до наступу

Атакуючи енергетичну інфраструктуру України, Росія намагається утримати захоплені території, припинити бойові дії та почати переговори до зими.

Таку думку висловив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь під час онлайнзаходу "Розвиток бойових дій і воєнна дипломатія: які цілі України та Росії на найближчі місяці", організованого Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

За оцінками експерта, за допомогою тиску на Україну та її західних партнерів, використовуючи терористичні та геноцидні методи на кшталт масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, РФ намагається зафіксувати свої територіальні "здобутки", припинити бої та почати переговори до зими, щоб уникнути найгіршого для себе сценарію.

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Ще одна мета Росії – підготуватися до свого нового наступу навесні, коли президент Володимир Путін і його генерали сподіваються накопичити сили, в тому числі в Білорусі.

"І дуже символічно, що вони використовують іранську зброю. Іран давно визнаний країною-спонсором тероризму. Проте з червня-липня Україна має стратегічну ініціативу на полі бою, здійснюючи успішні наступальні операції на східному та південному напрямках. І, думаю, дуже скоро ми побачимо там наступні успішні кроки, враховуючи, звичайно, Херсон і Сватове. А Росія намагається це зупинити, бо Україна зараз руйнує путінський план. Так само, як путінський шантаж посипався з шантажем щодо начебто виходу Росії з зернової угоди", – розповів Самусь.

І тут, за словами експерта, для Путіна настає дилема: намагатися продовжувати зупинити український наступ, чи запропонувати нові умови для переговорів.

"Ще одна опція – Росія може отримати більше іранських дронів та на додачу ще й балістичні ракети, щоб улистопаді-грудні спробувати зруйнувати більше української енергетичної інфраструктури. І тут наші західні партнери мають дати нам більше систем проти цих балістичних ракет", – зазначив Самусь.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов пояснював, що РФ атакує цивільну інфраструктуру України, адже готує для себе переговорну позицію. Через провали на війні, диктаторові потрібне перемир’я, припинення вогню за будь-яку цінуі він домагатиметься цього всіма доступними йому засобами та силами.

Згодом Жданов попередив, що Росія може завдати кількох масованих ракетних ударів по Україні до 15 листопада – старту саміту G20 на Балі. Адже Путіну треба щось "продати" на саміті і це мають бути переговори.

З ракетними атаками допомогти Росії вирішив Іран. Так, за зданими американських ЗМІ, Іран планує передати до РФ близько тисячі балістичних ракет та нові безпілотники до кінця року. За даними української розвідки, станом на 3 листопада відомо про укладені контракти на іранські балістичні ракети для РФ.

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