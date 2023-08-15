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Чому Росія більше не обстрілює Київ: Жданов назвав нову "мішень" для ракетних ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чому Росія більше не обстрілює Київ: Жданов назвав нову "мішень" для ракетних ударів

Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Військовий експерт вважає, що РФ намагається нищити західне озброєння.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому мішенню російських окупантів став захід України. Він наголосив, що росіяни, ймовірно, зрозуміли, що від обстрілів Києва немає жодного ефекту.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Жданов наголосив, що на заході України окупанти, ймовірно, шукають західне озброєння та резерви ЗСУ.

"Раніше, яка б не була атака, більша частина ракет ворога летіла саме на Київ. Сьогодні вони змінили тактику. Гадаю, що до росіян нарешті дійшло, що пробити ППО Києва їм не до снаги. Тому вони вирішили змінити регіон обстрілів. Думаю, там вони шукають резерви ЗСУ й західне озброєння, від якого залежить боєздатність наших частин і спроможність ведення наступальної операції. Тому так, це дійсно була доволі масована атака, коли майже всі ракети було спрямовано на західні регіони – Хмельницьку, Львівську, Івано-Франківську, Волинську області", – розповів сайту ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо, близько 04:00 вівторка,15 серпня, під час тривоги російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного й морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.

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Дата публікації
Перегляди
2395
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