Чому Росія масовано не запускає по Україні ракети: експерт назвав неочікувану причину і "секретну"дату

В Україні протягом останніх днів спостерігається відсутність ракетних атак, крім того, ворог зменшив загальну кількість випущених по нашій країні "Шахедів". Військові експерти розцінюють таку умовну паузу як можливу підготовку російської армії до потужного удару або декількох ударів.

Свої оцінки ситуації в коментарі для ТСН.ua надали колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов та військовий експерт Роман Світан.

"З одного боку ми чуємо заяви топблогерів України про те, що, мовляв, сьогодні має закінчитися війна, але я звик абсолютно раціонально оцінювати ситуацію", – каже військовий аналітик Владислав Селезньов.

Він додає: "Наша розвідка звітує, що у ворога 1400 ракет. Тобто потенціал для здійснення масованої ракетної атаки є. Я певен у тому, що нам не варто чекати на диво в новорічну ніч і треба бути напоготові та в жодному випадку не нехтувати сигналом повітряної тривоги".

Селезньов нагадує про ситуацію, яка була на минулі новорічні свята.

"Згадаємо минулу новорічну ніч. Масштабна атака з 31 на 1, ще більш масштабна з 1 на друге січня. Це не позбавляє нас права святкувати, але ми маємо бути напоготові, ворог не відмовляється від своїх планів. Бачимо останні заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що вони фактично вимагають капітуляції України. Щоб змусити це зробити, ворог готовий вдаватися і до терористичних ракетно-дронових атак. Ворог накопичив ракети, я думаю, що зробив певні приготування", – каже експерт.

Припускає, що є домовленість

Своєю чергою військовий експерт Роман Світан припускає, що відсутність масованих обстрілів протягом останніх днів може бути пов’язана з нестандартною обставиною.

"Я вважаю, що все набагато прозаїчніше. Річ не в тому, що нас ніхто не б’є. Ми не б’ємо. У росіян зараз триває перекидання сил і засобів. Це так зване хануковське затишшя", – припускає Роман Світан.

Він додає: "Найімовірніше, ізраїльтяни домовилися або натиснули. Наші генерали не дають команди бити по російській території. Останнім часом по Росії не вдарила жодна ракета. Це ми не б’ємо по російській території. Це може бути пов’язано, найімовірніше, з Ханукою, яка цього року триває від 25 грудня 2024 року до 2 січня 2025 року. Росіянам дали можливість у Москві відсвяткувати Хануку, а ворог, користучись цим, тиждень буде перекидати війська до лінії боєзіткнення".

На думку Світана, ракетні атаки поновляться після 2 січня.

"Реально після Хануки можуть бути серйозніші удари, особливо по лінії боєзіткнення, тому що росіяни підтягнуть резерви. Будуть бити по тилах. Вирішили питання для ізраїльтян у Москві, а "вигребуть" наші хлопці на фронті. Більше приводів для затишшя немає. Поки масованих ударів не буде. Ворог готується, вийде на позиції. Серйозні удари можуть бути після нового року, особливо по лінії фронту. Наші удари ракетами та безпілотниками не давали ворогові можливості підтягнути велику кількість боєприпасів. Цей тиждень був для російської армії як подарунок", – каже Світан.

Своєю чергою українська розвідка поки утрималася коментувати ситуацію, яку експерти називають умовним затишшям повітряних атак.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе", – відзвітували військові.

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Раніше повідомлялося про те, коли РФ може масовано атакувати Україну.

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