Чому Росія намагається усіляко звинуватити Україну в нібито актах тероризму: пояснення політолога

Ми спостерігаємо, що Росія намагається всілякими методами звинуватити Україну в нібито в тероризмі. Придумали історію про замах на президента невизнаного Придністров’я, про підготовку терориста, який нібито скинув дрон на літак в Мачулищах, то події в Брянській області. Знову з’явилася інформація про те, що на кордоні Білорусі з Україною готуються масштабні провокації. Яка мета всіх цих намагань, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політолог Володимир Фесенко.

"Це розраховано і на внутрішню аудиторію в першу чергу. Тому що вони таким чином створюють жахливий образ української загрози, що Україна нібито створює теракти всередині Росії, Молдови чи в Придністров’ї. Хоча зрозуміло, що лідери Придністров’я ні на що не впливають. Вони нікому не потрібні, бо всі рішення ухвалюють в Москві. Нас цікавить Придністров’я тільки в одному вимірі — щоб звідти не було удару по Україні. Але для цього в них немає сил. Тому це вигадана версія, як і, до речі, замах на російського православного олігарха Малофєєва", - пояснив він.

За словами Фесенка, влада РФ таким чином лякає місцеве населення Росії чи Придністров’я.

"В Кремлі хочуть створити уявну загрозу з України, що нібито Україна хоче напасти на Білорусь. Це пов’язано з тим, що на відміну від росіян, абсолютна більшість білорусів проти війни з Україною. І тому в Росії хочуть якось змінити цю ситуацію. Також все це спрямовано на те, щоб налякати еліти, буцімто можуть бути теракти проти вас. Тому замовляйте безпеку у ФСБ. Тобто в той же час намагаються відновити репутацію ФСБ і російських спецслужб. Після провалів в Брянській області та інших регіонах їм треба продемонструвати якісь свої перемоги", - зазначив він.

Політолог переконаний, що в Росії намагаються звинуватити Україну нібито в тероризмі, оскільки вони самі займаються терористичною діяльністю.

"Росія таким чином хоче відволікти увагу від себе, як терористичної держави. Оскільки вони майже щодня здійснюють акти тероризму, в результаті яких гине цивільне населення України, захоплюють заручників, скоюють злочини проти людяності. Це типова путінська поведінка. Він звинувачує Захід і Україну в тому, що робить сам", - підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, РФ продовжує штурмувати Бахмут і готується до нового наступу на Вугледар.