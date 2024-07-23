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Чому Росія завдає ракетні удари по енергетиці навесні та влітку: у ДТЕК назвали підлу мету окупантів

Чому Росія завдає ракетні удари по енергетиці навесні та влітку: у ДТЕК назвали підлу мету окупантів

Ільдар Салєєв

Окупанти навмисно обстрілюють Україну у теплий період.

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв вважає, що російські окупанти почали завдавати ракетні удари по енергетиці у теплий період, щоб не привертати уваги світу до своїх терористичних обстрілів. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН. 

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв зауважив, що 2022 року Росія завдала ракетні удари напередодні опалювального сезону, що привернуло увагу світової спільноти. 

"Нам складно уявити, що в головах тих, хто наносить удари по енергетичних обєктах та по Україні. Спрогнозувати їхні дії складно. Чому саме після зими? Не знаю, можливо накопичували ресурси, можливо не хотіли привертати уваги. Бо минулої зими все світ стежив за тим, що відбувається в Україні, чи не замерзнуть люди. Мабуть, розрахунок на те, що після зими не буде такої уваги світової спільноти", - зауважив він. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вся ПРАВДА ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН енергосистеми України! До чого готуватися українцям? ЕКСКЛЮЗИВ!

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