Чому Росія призупинила масовані ракетні атаки: експерт припустив неочікуваний сценарій

Після останнього масованого обстрілу України минуло півтора місяці, за які путінська армія, за даними експертів, мала можливість накопичити стільки ракет та дронів, щоб здійснити удар з використанням близько 200 повітряних цілей. Про підготовку опосередковано можуть свідчити постійні передислокації російських бомбардувальників, про які повідомляють моніторингови Telegram-канали.

В той же час колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua розповів, що не все так просто та однозначно.

"Чи варто виключати ймовірність того, що путінська армія найближчим часом здійснить масштабну ракетно-дронову атаку, щоб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру? Думаю, не варто. Чи може це статися? З вірогідністю у 50% це може статися, з вірогідністю 50% — не може. Чому?", — каже Селезньов та задається таким питанням.

"Наші західні партнери вперто не надають нам дозвіл на застосування далекобійної ракетної зброї по території РФ. А що може зупинити наших західних партнерів від надання такого дозволу у разі, якщо ворог знов атакує нашу енергетику і Україна знов зануриться у блекаут?", — каже Селезньов.

Та додає: "Очевидно, що нічого. Цілком ймовірно, що саме це є певним елементом торгу за лаштунками перемовин. Мовляв, американці та їхні партнери не надають нам відповідний дозвіл на те, щоб ми нищили ворожі стратегічні об’єкти, зокрема енергетичну інфраструктуру Росії, а взамін того вимагає від Путіна та його оточення того, щоб він не застосовував ті самі ракети для руйнування енергетики України. Очевидно, що у цьому випадку не лише Україна стикнеться з серйозними ризиками, а й колективна Європа".

Останній тезис Селезньов пояснює так: "Уявімо собі, що Україна лишається без світла і кілька мільйонів громадян України рушають через кордон, тому що є нестерпні умови для перебування в умовному Києві через відсутність електрики та тепла. Звісно, всі ці біженці попрямують до Європи. Чи прагне Європа такого рівня кризи? Ні, не прагне. Тому я не виключав би такий варіант. Звісно, що ми всі маємо бути напоготові. Щоразу, коли у повітря здіймаються російські бомбардувальники, ми маємо відповідально ставитись до сигналу повітряної тривоги. Але такий варіант певних домовленостей я виключати б не став".

На питання про те, що у разі надання дозволу на застосування далекобійної зброї по Росії, Путін, виходить, одразу почне масовано гатити по Україні, Владислав Селезньов відповів так: "Я думаю, що ми отримаємо дозвіл після того, як Путін не дослухається до рекомендацій західних партнерів України щодо паритету: "Росія не знищує енергетичні об’єкти України, а в той час країни колективного заходу не передають нам ракети з відповідним дозволом щодо ураження стратегічних об’єктів на території Росії".

За словами Селезньова, останні декілька ракетних атак України з використанням саме вітчізняної ракетної компоненти, руйнація Феодосійської нафтобази свідчать про те, наші фахівці знаються на цій справі і тільки отримають відповідний дозвіл, вони гарантовано зруйнують бодай частину енергетичної інфраструктури на території Росії.

Резюмуючи, Селезньов каже, що не має доступу до дипломатичної інформації, але не виключає, що такий консенсус може мати місце. Це цілком припустима версія.

Якщо все ж таки обстріл

Якщо все ж таки путінська армія здійснить масований обстріл, то для нього вона від 26 серпня могла накопичити стільки ракет да дронів, що здатна одночасно вдарити повітряними цілями у кількості біля 200 одиниць.

"За рахунок використання ракет та дронів. У росіян є певна проблема з носіями. Техніка старіє, активно використовується. Можливо 150-180, більше – не можливо", — впевнений військовий експерт.

Історична тактика Росії — нищити Україну як народ, це ракетний геноцид, — військовий експерт

Раніше повідомлялось про те, чому під Києвом кружляють ворожі БпЛА та яка їхня мета.

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