Чому Росія змінила тактику, куди цілить та чого очікувати у Києві далі: начальник КМВА Сергій Попко розповів

Київ пережив найпотужнішу ракетну атаку від початку війни. Загалом у столиці та області сили ППО збили 62 ворожі ракети, а також 10 гіперзвукових "Кинджалів" та три крилаті ракети "Калібр".

Сайту ТСН.ua вдалося поставити питання Сергію Попко, начальнику Київської міської військової адміністрації. Ми поцікавилися у очільника КМВА: чому ворог змінив тактику своїх атак, куди намагався влучити та чого очікувати мешканцям Києва далі.

Демонструють свою перевагу

– Яка мета у противника, у що він хотів поцілити у Києві. І чому змінив тактику, здійснивши обстріл фактично у світлу пору доби?

– Масовані обстріли із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння – це нова тактика ворога. Але ціль не змінилася. Від початку повномасштабного вторгнення Київ був і є метою №1 для агресора. Зруйнувати місто, його інфраструктуру та житлові будинки. Спробувати влаштувати нам блекаут – без світла, тепла, води та газу. Вбити, покалічити мешканців. Загнати терором киян в стан паніки і відчаю. Такі у рашистів цілі. Вони сподіваються, що зламавши столицю України, вони зламають моральних дух і опір всієї української держави.

Великою навалою ракет і дронів навіть у світлий час доби агресор хоче продемонструвати свою владу, свою перевагу. І нам і всьому цивілізованому світові. Але окупанти досі не усвідомили, що в українців найголовніше – це наш дух. Його не вбити жодною ракетою. Попри навіть такі найжорстокіші повітряні удари, Київ буде жити і працювати для фронту. Працювати для нашої Перемоги. Бо це одна єдина мета усіх українців.

Ракетний обстріл Києва 2 січня 2024 року

Ракетні удари – невід’ємна частина війни

– Чого мешканцям столиці очікувати далі? Чи будуть ще потужні атаки ворога?

– Очікувати потрібно одного – Перемоги. А до усіх намагань ворога завдавати ударів по Києву треба ставитися як до невід’ємної частини війни. Війна триває. Триває і на фронті, і в тилу. Хлопцям і дівчатам на передовій набагато важче. А ми маємо їх підтримувати та забезпечувати усім необхідним. Тому найголовніше – це не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відповідально ставитися до свого життя та життя оточуючих. Спускайтеся до укриттів. Переконуйте своїх близьких власним прикладом що треба дбати про безпеку. Як би відмінно не працювала наша протиповітряна оборона, всі повинні бути в укриттях. І не ведіться на панічні настрої та вороже ІПСО. Ми відбили наступ на Київ на початку 2022-го року. Ми наростили засоби ППО. Ми стаємо сильнішими. І маємо бути ще сильнішими. Духовно в першу чергу. Ворогу нас не зламати!

Ракетний обстріл Києва 2 січня 2024 року

Багато ППО не буває

– Враховуючи інтенсивність останнього обстрілу, наскільки наша ППО потребує посилення саме у Києві?

– Багато ППО не буває. Чим більше сил і засобів протиповітряної оборони – тим більше буде захищений і Київ, і вся Україна. Тому президент Володимир Зеленський та МЗС постійно ведуть перемовини із нашими союзниками щодо посилення української ППО. Ми щиро вдячні усім країнам, які постачали та постачають нам необхідну зброю. Але, на жаль, цієї зброї ще замало.

Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Більше додаткових ракет до ЗРК. Україна – найбільша держава Європи. Для її повноцінного захисту з повітря потрібні потужні ресурси. А для цього нам потрібна консолідація усіх союзників, усіх партнерів та їхнє розуміння, що ми зараз ціною життів українців захищає весь демократичний світ.

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