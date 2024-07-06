Чому росіяни не висадили десант на Одещині: віцеадмірал Неїжпапа дав відповідь (відео)

Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча вони знали, що воно заміноване, для того, щоб ВМС ЗСУне перекидали свої підрозділи, війська, які були зайняті в протидесантній обороні.

У лютому 2022-го року росіяни так і не наважилися на висадити десант в Одеській області.

Чому російські загарбники не наважилися на початку повномасштабного вторгнення на десантну операцію, розповів віцеадмірал, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Морська десантна операція, як правило, це не основний від операції при повномасштабних бойових діях. Це допоміжна операція на приморському напрямку.

Дві умови:

По-перше , противник повинен був мати успіхи на суходолі. За задумом противника, я так розумію, він повинен бути навіть не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а обійти Одесу з півночі. Зробити таке кільце в Одеській області, і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося – 80 бригада десантно-штурмових військ зупинила десант російських військ під Вознесенськом.

, противник повинен був мати успіхи на суходолі. За задумом противника, я так розумію, він повинен бути навіть не оволодіти Миколаєвом, хоча це теж було в його планах, а обійти Одесу з півночі. Зробити таке кільце в Одеській області, і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося – 80 бригада десантно-штурмових військ зупинила десант російських військ під Вознесенськом. По-друге, на початку повномасштабної агресії противник вів демонстраційні дії біля наших берегів, сформував повністю угруповання десантних кораблів, які могли висадити десант. Повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами – кораблі вогневої підтримки, забезпечення, плюс група ізоляції району яка ізолювала, щоб, як вони вважали, не допустити кораблі НАТО до зони бойових дій, плюс тактична група, яка займалася засуванням "Калібрів" по всій території України", – зазначив віцеадмірал.

Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя, хоча вони знали, що воно заміноване, для того, щоб ВМС ЗСУ не перекидали свої підрозділи, війська, які зайняті в протидесантній обороні на той час. Це була 35 бригада морської піхоти, 28 бригада оперативного командування "Південь", щоб ми не забирали ці бригади з приморського напрямку на інший напрямок, готувалися до висадки десанту, тим самим утримували бойові підрозділи, які могли б брати участь на іншому напрямку в бойовіх діях.

"Вони грали в таку гру демонстраційну. Зроблено, за великим рахунком, за класикою військового мистецтва, яке розроблялося в радянські часи. Це просто читалося – берете книжку, і все написано, як у книжці. Тому що ми навчалися за однією книжкою. Зараз уже все змінилися, за ці два роки і вони не воюють за книжкою, і ми теж не воювали за цією книжкою від самого початку", – наголосив командувач ВМС ЗСУ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + Віцеадмірал Неїжпапа

Нагадаємо, 2 липня, в Україні відзначали день Військово-Морських сил України. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа привітав українських моряків зі святом та розповів, що пишається кожним, хто віддає данину їхній вірності, мужності та сили.

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