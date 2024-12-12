Чому росіяни просуваються на фронті: боєць "Азову" відверто назвав причини

21-річний піхотинець і сержант "Азову" на позивний "Джеб" розповів, чому росіянам вдалось просунутись на фронті.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Військовий зауважив, що росіян на фронті більше, тоді як українське суспільство втрачає інтерес до захисту власної держави.

"Як мінімум — це кількість резервів. У них навіть мотивації додалось після Курської області. Коли війна приходить до їхнього дому, вони починають розуміти, що війна близько. У нас навпаки — починає здаватись, що війна далеко. Але ні — буквально за 700 кілометрів до Донбасу чи Харкова. До Запоріжжя фронт взагалі близько. Комусь це близько, комусь це далеко. Звісно, суспільство не можна ділити, але так є. Просто хтось бігає, збирає волонтерку, а інші — ну нащо. І звісно в тих, хто щось робить для цього, буде образа на тих, хто нічого не робить", — сказав "Джеб".