Чому росіяни спочатку запускають дрони, а потім б'ють ракетами: експерт пояснив цинічну мету окупантів

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що росіяни не змінили тактики нанесення ракетних ударів по Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

Експерт зазначив, що тактика російської терористичної армії щодо ракетних обстрілів не змінилась.

"Єдине що удар з 1 на 2 січня включав у себе велику кількість гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал". Це була максимальна кількість ракет, задіяних під час повномасштабного вторгнення. Ми очікували на комбіновані удари. Ще 2023 року ми говорили, що росіяни не використовують тривалий час крилаті ракети, то казали, що вони їх накопичують для комбінованого удару. І не тільки ракетного, а й дронами-камікадзе. Все це мало б розосереджувати увагу нашої ППО, виснажувати та проривати", - пояснив він.

Удари дронами-камікадзе - це ще і виснаження української ППО уваги, вважає Коваленко.

"Росіяни намагаються прокладати маршрути для місцевістю, яка є важка для переслідування дронів мобільними вогневими групами. Це - озера, болота, ліси, гирла річок. А тому вони змогли кілька годин перебувати в українському повітряному просторі. Це - люфт між присутністю останнього дрона-камікадзе, який відволікає на себе увагу, та заходженням у повітряний простір інших об'єктів ураження - ракет. Ці дрони-камікадзе змушують задіювати ЗРК, тобто треба витрачати ракети на їх знищення", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ворожого обстрілу напередодні, дві людини загинули і 49 зазнали поранень.

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