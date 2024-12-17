Чому росіяни такі жорстокі до українців: відомий психіатр пояснив

Відомий психіатр Семен Глузман пояснив, чому російські окупанти настільки жорстокі до українців.

Про це він сказав у коментарі проєкту "Наодинці".

Семен Глузман зазначив, що причиною жорстокості є ненависть до українців.

"Російська армія – це навіть не радянська армія. Це ще гірше та страшніше. Але вони все ж іноді здаються в полон. Ненависть – це захист. Тим більше, що їм каже їхня преса? Я сьогодні говорю російською мовою, а вони мені говорять, що російськомовних переслідують. Але за все доведеться платити", – вважає психіатр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЛУЗМАН: Хто з нардепів був у ПСИХЛІКАРНІ замість ДОВІЧНОГО?! ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ШАХРАЇВ-ПСИХОЛОГІВ

Читайте також: