Чому Росії вдалось знищити ТЕС, яка "була захищена на 100%": експерт вказав на нюанси

Експерт розповів, чому вдалось пошкодити Трипільську ТЕС і чи будуть українці без газу через атаки РФ.

Росіяни у ніч проти 11 квітня вчергове масовано атакували українську енергосистему. Окупанти цієї ночі знищили Трипільську ТЕС, через що у Мережі навіть пригадали заяву прем’єр-міністра Шмигаля за вересень 2023 року, в якій він говорив про виділення 9,7 млрд гривень на захист енергетичної системи.

"На позаминулому засіданні Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору”, - сказав 12 вересня 2023 року Денис Шмигаль.

Також 2023 року у "Центренерго" заявляли, що Трипільська ТЕС на 100 відсотків захищена від атак, проте - лише від непрямих ударів дронів та уламків ракет.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що окупанти запустили ракети ще і по газовій інфраструктурі регіону. У "Нафтогазі" ж уточнили, що росіяни під час масованої атаки обстрілювали 2 підземні сховища газу. У березні 2024 року окупанти на Львівщині вже обстрілювали наземну інфраструктуру підземних сховищ.

Наскільки така тенденція небезпечна та чи можна було вберегти енергетичну та газову інфраструктуру від ударів Росії, ТСН.ua поспілкувався із енергетичним експертом Андрієм Закревським.

Андрій Закревський. Фото: Facebook-сторінка Андрія Закревського

В Україні є лише два об’єкти енергетичної інфраструктури, які неможливо пошкодити

Андрій Закревський зауважив, що повністю захистити енергоінфраструктуру від ударів Росії неможливо. Проте у двох випадках Росія не зможе отримати результатів.

"Від пошкоджень захистити енергооб’єкти в Україні взагалі неможливо. Тобто навіть можуть впасти уламки від ракет. У нас є тільки два об’єкти, які неможливо критично пошкодити це – газові підземні сховища та ядерні блоки. Підземні сховища газу технологічно є старими підземними родовищами, газ там не зберігається у якигось печерах, а тому їх неможливо пошкодити навіть ядерним ударом. Це неможливо фізично. Радянський союз під Харковом проводив експеримент – вони зробили підземний вибух, бо думали від цього буде більше газу. Але по суті – вийде тільки той газ, який був у трубах. А там – труби позбирали, компресорну станцію поставили з іншого родовища і все запрацювало", - пояснив експерт.

Андрій Закревський зауважив, що АЕС розраховані на удар ядерних бомб.

"Стосовно атомних електростанцій, вони розраховані на пряме попадання тактичної ядерної зброї чи літака завантаженого 200 тонами вибухівки. І це теж – змінили провода і трансформатори і все знову запрацює. Питання у тому, що чи треба нам високовольтні проводи чи не треба переходити на низьковольтному систему. Але це те, що вирішується", - вважає енергетичний експерт.

Росіяни знищуватимуть усе, до чого зможуть дотягнутись

Також експерт прокоментував обстріл Трипільської ТЕС: "Стосовно Трипільської ТЕС, то добре, що вона тепло не генерувала, а тільки електроенергію. Стосовно таких об’єктів, то їх убезпечити неможливо. Я від початку казав – росіяни знищуватимуть все, до чого можуть дотягнутись. Раніше у нас була краща ППО, а зараз вона почала просідати, бо вочевидь бракує ракет та повітряної розвідки. З позитивних речей – у нас більше нічого не залишилось для обстрілів".

Трипільська ТЕС / Фото: УНІАН

Що потрібно робити, щоб захистити об’єкти енергетики – думка експерта

Експерт наголошує, що захистити цивільну інфраструктуру можуть тільки системи ППО.

"Нам потрібно робити те, що мало було зробленим ще 2 роки тому. Робити децентралізовану газоелектро генерацію. Вітряки ставити і таке подібне. Шкода, що люди загинули та були поранені. Я не можу говорити про військову частину, але на мій погляд, варто було підсилювати протиповітряну оборону, ніж ремонтувати ті об’єкти інфраструктури, які при бажанні можуть бути знищені", - пояснив він.

Експерт наголосив, що від влучання ракет важко захистити об’єкт енергетики

"Різні заходи працювали, коли була сильна ППО, а зараз вона просіла і цього бракує. Можливо, коли цим займались, то це було актуально. Але проблема у тому, що ці бетонні перепони, вони руйнуються. На мій погляд, праві були ті, які казали, що краще спрямувати ці кошти на мобільні групи по боротьбі з "Шахедами", ставити сітки. Але повірте мені – це від "Кинджалів" не вберегло б", - наголосив Андрій Закревський.

Чи можливо знищити підземні газові сховища в Україні

Експерт пояснив, що знищити підземні сховища України майже неможливо.

Фото з місця ракетних ударів по Львівщині / Фото: Прокуратура Львівської області

"Можна знищити зовнішню інфраструктуру цих газових сховищ, але це питання ремонту, яке вирішиться через тиждень. Там немає такої техніки, яку потрібно рік проєктувати і пів року виготовляти", - пояснив він.

Андрій Закревський додав, що має бути близько 70 масованих атак по підземних сховищах, щоб українці тиждень посиділи без газу.

"Коли їхати від Львова до Івано-Франківська можна проїхати три підземних сховища газу. А там тисячі технічних свердловин, які пов’язані між собою. Ну роздовбали вони одну свердловину. Є питання, коли вони потрапили в компресор, але у нас зараз не працює транзит і скоро він не запрацює, а тому у нас є 70 об’єктів, з яких можна забрати обладнання. Та росіяни втомляться це все стріляти. І якщо їм знадобиться 70 масованих атак – ну нехай. Зробити так, щоб ми хоч більше тижня були без газу, потрібно 70 таких обстрілів. Така атака дуже дорога, компресор коштує значно менше. За газову інфраструктуру не варто хвилюватись – ми можемо іноземний газ приймати і свій", - пояснив експерт.

Раніше ТСН.ua писав, що на думку експертів, проблеми з електрикою через руйнування на Трипільській ТЕС виникнуть не лише у столиці і Київській області.

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