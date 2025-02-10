Чому Росії вдається так стрімко просуватися на фронті: військовий відверто відповів

Головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк пояснив, як російській армії вдається так стрімко просуватися на фронті.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він розповів, що, на його думку, українське суспільство "некоректно і дивно" повело себе від початку повномасштабної війни.

“З 2022 року пам'ятаєте, такі там розмови, що “росіяни тупі”, “Іван з лопатою там біжить”. Це було не так тоді, це не так зараз – вони навчаються щодня. І давайте візьмемо щороку з 1991-го, коли ми здобули свою незалежність – їхня армія в десятки разів більша за нашу. Все, тут висновок очевидний, що їх більше, у них більше танків, у них більше бойових машин, у них більше броньованої техніки, у них колосальна кількість авіації”, – каже військовий.

Аліна Туришин і Ігор Руляк / Скриншот із відео TSN.ua

За його словами, усе це дає можливість ворогу виконувати тактичні та оперативні завдання.

“Була б у нас можливість рівняти позиції КАБами кожен день, я думаю що, ми би у іншому місці би зараз тримали оборону. А у них така можливість є. Вони можуть по островах, по позиціям, де перебувають три-чотири людини, пускати багатомільйонну ракету, бомбу, піднімати авіацію. Тому вони мають якийсь тактичний успіх через це є. Тут не треба бути якимось аналітиком військовим. Просто порівняти цифри та все стане на свої місця”, – пояснив Ігор Руляк.

Він каже, що все це ще раз показує, наскільки сміливий український народ.

“Наскільки крута у нас армія. І ми повинні не зупинятися, повинні вчитися, тренуватися ще більше, щоб нашою кількістю, за наших можливостей стримувати і не дати ворогові захопити нашу територію”, – розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

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