Чому російські олігархи взялися допомагати Україні: експерт розповів про мотиви Фрідмана та Абрамовича

Тепер йдеться не лише про заморожування активів російських олігархів на Заході, а й їхню конфіскацію.

Політичний експерт Дмитро Васильєв пояснив, що російські олігархи взялися допомагати Україні через запроваджені проти них санкції США, особливо зараз – коли йдеться не просто про заморожування активів, а про їхню конфіскацію.

Про це експерт розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Васильєв прокоментував заяви російського олігарха родом зі Львова Михайла Фрідмана про готовність передати акції "Альфа-Банку" Українській державі та інвестувати у відновлення країни.

"Наскільки я розумію, він уже є в списках санкційних саме українських. Це, відповідно, для нього неприємно, тому що він намагався дійсно щось зробити, і він засвідчував це інформаційно на різних етапах цієї війни. Але я думаю, що він реально боїться санкцій США. Тому що тільки-но він потрапляє під санкції США, тоді у нього дійсно є величезні проблеми з активами, які є по світу, і в тому числі у США. Ну, і відповідно доступ до всіх грошей, які так або інакше можуть потрапити під санкції. І Сполучені Штати будуть дуже уважно стежити за тим, щоб ці гроші були заарештовані і не діставалися до відповідного олігарха", – пояснив експерт.

На його думку, поки що США розглядатимуть Фрідмана як людину, що має доступ до Кремля, і може бути певним комунікатором.

"Поки він може виконувати таку функцію, поки він може бути актуальним для такої функції, я думаю, що його притримають", – додав Васильєв.

Він також прокоментував намагання ще одного російського олігарха Романа Абрамовича знайти вихід для його майбутнього безбідного існування. Зокрема, участь олігарха в обміні полоненими України та РФ є однією з таким спроб.

"Абрамович – людина креативна. Я думаю, що він буде до останнього намагатись щось придумати, пропонувати і бути корисним для виконання якоїсь задачі. Тому як його історична роль проявиться – подивимося. Але те, що він буде шукати можливості, це абсолютно очевидно. У порівнянні з іншими олігархами, він поки що виглядає найбільш активним із тих, хто шукає певний вихід для себе, для свого майбутнього безбідного існування", – розповів політичний експерт.

Він також висловив думку, що санкції США подіяли на всіх російських олігархів, але Абрамович – єдиний з них, хто намагається показати свою готовність до співпраці.

Нагадаємо, видання Washington Post писало, що Абрамович був одним із посередників у перемовинах щодо обміну полонених українських військових на кума президента РФ Віктора Медведчука. Це підтвердили і в Офісі президента України.

Зауважимо, від початку 2022 року найбагатші росіяни втратили майже 95 млрд дол. Найбільших фінансових втрат зазнали засновник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов.

28 жовтня стало відомо, що Євросоюз заморозив російські активи на 17,5 млрд євро. Зокрема, йдеться про активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у списках санкцій ЄС.

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