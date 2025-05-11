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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

Чому російські "Шахеди" завдають уражень у тилових містах: Чмут вказав на проблему України

Тарас Чмут розповів про проблеми з засобами протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому російські «Шахеди» долітають і завдають більше уражень у тилових містах.

В інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній він розповів, що ефективність мобільних вогневих груп і так була вкрай низькою, і це не є причиною.

«Чому так? Тому що росіяни їх дуже багато роблять, дуже багато. Це в розрізі року ми можемо говорити про орієнтовно 40 тисяч засобів, разом з обманками, які для ППО виглядають плюс-мінус так само і складно розділяти. „Шахеди“ як засоби гарно еволюціонують і динамічно, в тому числі по збільшенню маси бойової частини до 90 кг з 50. І це в своїй ніші відмінна зброя», — каже Тарас Чмут.

За його словами, в України є проблеми з засобами протиповітряної оборони. Адже у росіян кількість засобів ураження збільшилась, а у нас кількість засобів протидії — ні.

«І це не питання до мобільних вогневих груп, це питання до ЗРК, до нормальної зенітної артилерії, до літаків, до наявності в них боєприпасів, тому що літак — це класно, але немає до нього ракет, і він вже мало що може робити. А ці ракети, вони ж ще на ЗРК, якщо ми говоримо про F-16, АЕМ-9, АЕМ-120 — це основні засоби для NASAMS. І це проблема», — пояснив Тарас Чмут.

Є рішення, які Україна зараз тестує, намагається масштабувати з точки зору перехоплень. Однак, за словами волонтера, поки що є багато технічних проблем.

«Шахед» — складна ціль. Швидкісна, надійна, низько літаюча, важко виявляється, і масова. Коли росіяни застосовують по одному місту одночасно 30-40 засобів, ви збиваєте 25, 5 долітає, ви збиваєте 35, 5 долітає, цих п’яти буває достатньо», — каже Тарас Чмут.

Раніше Тарас Чмут назвав головні проблеми з мобілізацією в Україні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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