Чому російський рух ПВК "Редан" так легко підхопили українські діти і чи варто бити на сполох - експерти

До павуків на чорних футболках почали придивлятись мільйони батьків, бо більшість уперше почули про ПВК "Редан", а головне - побачили масові зібрання агресивних підлітків біля ТРЦ і поліцію, яка затримує неповнолітніх майже по всій країні, йдеться в ТСН.Тиждень.

Голосно зазвучала тема в Україні, коли у центрі Полтави 25 лютого посеред білого дня сотня підлітків зібралися біля ЦУМу. Сходини зорганізували через групи в місцевих телеграм-каналах, там тінейджери готувалися до масової бійки, але поліція відреагувала і натовп розбігся.

Історія повторилася за день у Івано-Франківську. Зграя підлітків 14-17 років підбурена адміністраторами телеграм-каналалів ПВК "Редан" бігає центральними вулицями міста, провокуючи бійки.

У Харкові ж на площі Конституції на масовому зібранні молоді деякі були з ножами та кастетами. Діти готові битися, бо підтримують флешмоб ПВК “Редан”, але і тут учасників затримала поліція.

Схожі масові сходини підлітків у Львові, Дніпрі, Рівному, Кеменчуці та інших українських містах. Кілька днів поспіль неповнолітні збираються і в столиці, домовляються через групи в соцмережах.

Інформація про агресивних підлітків блискавично шириться в ЗМІ. Серед батьків зростає занепокоєння. Одні порівнюють підліткову активність зі смертельною грою "Синій кит", інші - заговорили про нову підліткову субкультуру “Редан”, дехто називає це небезпечним флешмобом із російським корінням. Учасників пов’язують із відомим аніме-серіалом «хантер ікс хантер», якому є бандитське угруповання за назвою "Редан". Символи підліткової "ПВК" - чорний колір, павуки та цифра 4.

Рух ПВК “Редан” родом із Росії, 19 лютого в московському ТРЦ стався конфлікт між двома групами підлітків: прихильниками аніме з довгим волоссям, павуками й числом 4 на одязі та неповнолітніми в спортивному одязі . Так званими офниками, які намагаються побити тих, хто виділяється своїм виглядом. Відео бійки звідти потрапило в Мережу й завірусилося.

Анімешники вирішили помститися й призначили розбори й перемогли в масовій бійці, створили групу ПВК "Редан". Тут спрацював розтиражований на Росії “ПВК” Вагнер, от і додали популярну абревіатуру ПВК , мовляв, по-приколу.

Щоб такий рух розлетівся між підлітками, багато зусиль не треба, твердять психологи. “Більша збуджуваність внаслідок гормонального дисбалансу, менша контрольованість, ніж у дорослого власних дій і дуже велике прагнення долучитися, яке не знаходить форми реалізації”, - пояснює психологиня Любов Найдьогова.

Для українських дітей, які три роки без звичної школи і форм спілкування, тож достатньо іскри із соціальних мереж. Флешмоб швидко шириться Україною і росіяни побачили шанс скористатися ситуацією й провести спецоперацію. Почалося штучне розкручування росіянами телеграм-каналів ПВК “Редан” в Україні. Росіяни зіграли на підлітковому бажанні справедливості і їхній слід дуже добре помітний, каже експертка з фактчекінгу Альона Романюк. “Мовляв “Редан” виступає проти мігрантів з Кавказу. Я така: “Боже, де в Дрогобичі, де був створений чат, або в Рівному, мігранти з Кавказу???” Це притаманно Росії, Москві. В харківському чаті було написано: збираємося о 14.0 по Києву. По Києву, по Москві - говорять в Росії”, - підтверджує вона.

Рух, який народився в Росії штучно підживили для дітей в Україні, погоджуються в центрі протидії дезінформації. “Чи була ця історія сконспірована росіянами – наврядчи – ні. Вони просто активно підхопили, органічну в принципі історію, але сьогодні вони в стані цейтноту і тому оці всі помилки, білі нитки, якими все шито – це дуже просто фахівцям побачити”, - каже Андрій Шаповалов.

Поліція закрила десятки телеграм-каналів, затримала сотні підлітків і почала проводити роз’яснювальні зустрічі зі старшокласниками. За провокування конфліктів і масових бійок передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14 років. Утім, експерти попереджають, що не треба перегинати палицю, бо покарання в такому віці неефективні. “Приводів для паніки я не бачу, але це події які змушують нас подумати про те, що у підлідків є потреби, які не знаходять у дорослих підтримки”, - каже психологиня.

Тож, психологи радять батькам більше спілкуватися з дітьми, поцікавитись їхніми віртуальними друзями і захопленнями, а громадам серйозно подумати, як полегшити дітям нинішні військові обмеження, з урахуванням природної підліткової емоційності та навіть агресивності, наприклад, відкрити додаткову секцію боксу в школі.

Читайте також:

Хотів померти через біль: вихованці мотивували до життя свого тренера-акробата, який лишився без ноги в боях

Одним заважають українські біженці, інших - спонсорує Кремль: які партії можуть отримають владу в Естонії

Пораненим військовим доводиться проводити тижні у чергах за висновками комісії: чи реально змінити ситуацію