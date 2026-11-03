Чому Рубіо тримається осторонь переговорів щодо України: експерт пояснив його тактику

Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо не прагне асоціювати себе з безперспективним переговорним процесом, однак у разі реального прориву одразу публічно засвідчить це своєю участю.

Про це сказав радник президента України (2019-2020) Ігор Новіков в ексклюзивному документальному фільмі ТСН «Тіні Білого Дому».

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Експерт розкрив справжню позицію Рубіо

За словами Новікова, американський політик розуміє, що нинішні перемовини та їхні умови не працюють.

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«Він розумна людина, він гарний політик. І він розуміє, що цей шлях в нікуди — ці перемовини в тому форматі, в якому вони є, і з тими умовами, які лягають на стіл. Тобто він не хоче асоціювати себе з чимось мертвим апріорі», — зазначив Новіков.

Він підкреслив, що Держсекретар США з’являється у публічному просторі лише тоді, коли для цього є вагомий привід.

«Тобто він з’являється, коли є інфоповід, коли є що сказати і нагадати людям, що він теж є секретарем, він є. Якщо буде прорив, ви побачите, Рубіо буде перший буде ставити свій підпис», — наголосив Новіков.

Крім того, Новіков відзначив високий рівень зваженості та обережності у публічній риториці американського політика.

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«Його заяви завжди хірургічно вивірені. Бо кожне зайве слово може мати наслідки», — підсумував він.

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