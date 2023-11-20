Чому сили ППО чергують, коли злітає МіГ-31: офіцер ЗСУ попередив про хитрість росіян

Українські бійці протиповітряної оборони захищають наше небо від ворожих безпілотників і ракет. Вони розповіли про свою службу та знищення ворожих цілей.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

З якої зброї збивають ворожі цілі

Щойно над містом та околицями починає лунати сигнал повітряної тривоги, сили ППО готуються захищати українців від ворожих цілей.

ТСН поспілкувалася з бійцями ППО. В розрахунку однієї з машин є двоє людей - водій і стрілець. Вони розгортають свій Stinger. Це найпопулярніший у світі переносний зенітно-ракетний комплекс. Його ще називають "американське жало". Такий є у 30 країнах світу. І віднедавна працює на захисті нашого неба. А в сусідній лісосмузі до роботи готується ще одна мобільна група ППО із британською зброєю - ПЗРК "Мартлет".

Вперше "Мартлет" українські армійці використали навесні торік і збили російський "Орлан" на фронті. Потім зрозуміли, що зброя ефективна і проти "Шахедів". Журналістам ТСН її показали вперше.

ППО в Україні

"На вигляд як американський Javelin, але стріляє керованою ракетою, як наша українська "Стугна". Це зброя мисливців на "Шахеди". Стріляти з неї можна навіть з автомобіля, який їде", - каже кореспондентка ТСН.

Ракета керується самим оператором за допомогою джойстика. Тож неважливо, чи ти стріляєш стоячи на полі, на даху будинку чи навіть із позашляховика. "Мартлет" знищила з десяток російських "Шахедів". Завдяки вправності її операторів.

Чи працюють групи ППО, коли злітає МіГ-31

Виїжджають групи ППО, навіть якщо злітає МіГ-31. Це означає, що чергування хлопців може тривати й декілька годин поспіль. Навіть попри те, що жодної цілі в нашій зоні роботи для бійців немає.

"МіГ – це одне. Може бути масований удар, не тільки від МіГа. Він може бути відволікальним маневром. Тому що ви читаєте, що в морі на бойовому чергуванні перебувають багато кораблів, які можуть зробити пуски ракет", - каже офіцер зенітно-ракетного Білоцерківського полку Віталій Георгієв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓ Як працюють українські сили ППО? Ексклюзивний репортаж ТСН

Нагадаємо, Зеленський анонсував суттєве посилення ППО в Україні.

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