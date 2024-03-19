“Чому солдат має доводити своє поранення?”: військовий розповів про “совдеп” в армії

Солдат мусить папірцями доводити, що він отримав поранення. З нашої армії давно час забрати “совдепію”.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua висловив Юрій Маленок на позивний "Артист", боєць бригади “Буревій”.

“Треба прибрати совдепію повністю, змінити. Ми йдемо до Євросоюзу, в нас є американці, які зовсім по-іншому воюють, зовсім все по-іншому роблять… Рік я перебуваю в лікарні. Те, що я побачив, з чим зіткнувся. Папери, ти повинен довести, як ти отримав поранення. Чи отримав ти поранення на бойових. Тобто виходить, якщо ти не знайдеш трьох свідків, які напишуть цей рапорт, то тобі можуть не зарахувати це поранення. Що, як це? Тобто я йшов, десь там уламок з неба прилетів, зламав мені ногу, чи як? Цю паперову тяганину можна прибрати взагалі”, – розповів Юрій Маленок.

За його словами, за допомогою “Дії” та цифрових сервісів усе це можна робити онлайн. Однак зараз збирати паперові документи та довідки змушені солдати.

“А чому? Чому не держава? Чи, наприклад, найняти людей, щоб вони цим займалися? Я вважаю, що це совдепія. Не дай Боже, в тебе якогось папірця не буде, вже питання, а де ти був тоді? А як це так? А якщо форму 100 загубив – це перше, що тобі після поранення виписують, – тобі потрібно буде їхати туди, де надавали першу медичну допомогу, і якщо вони дадуть тобі цю довідку, то тоді будуть надавати виплати. А якщо не дадуть, як довести солдату, що він отримав поранення на бойових? Це смішно”, – вважає Юрій Маленок.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць "Артист": Що змінити в армії? Не красти! Все має працювати на фронт!

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