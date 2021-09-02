Чому США досі не призначили посла та спецпредставника з питань України: пояснення Єрмака

Чому США досі не призначили посла та спецпредставника з питань України: пояснення Єрмака

Керівник ОП сподівається, що новий посол США з'явиться незабаром в Україні.

На переговорах президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського у широкому форматі не йшлося про призначення до Києва посла США та спецпредставника Державного департаменту США з питань України.

Про це 2 вересня телефоном з Вашингтона розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак у програмі "Право на владу" на 1+1.

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"На широкому форматі це питання не піднімалося. Але ми вважаємо і сподіваємося, що дійсно новий посол з'явиться незабаром в Україні. Що стосується заміни пану Волкеру, теж це питання не піднімалося. Але говорилося дуже багато про безпосередню участь президента. І ви знаєте, що на Кримській платформі і на святкуванні Дня Незалежності була спеціальна представниця — міністерка з питань енергетики Дженніфер Гренголм. Вона теж була присутня на переговорах у Білому Домі. Тому ми вважаємо, що зараз, приймаючи до уваги відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, — я думаю, що з'явиться не один представник, з різних галузей", — сказав Єрмак.

Керівник ОП переконаний, що після цього успішного візиту Зеленського відносини між Україною та США будуть дуже динамічно розвиватися у різних напрямках.

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Раніше Єрмак розповів:

що на зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського не йшлося про заміну чи відмову від Мінського формату;

про можливу участь США в переговорах Нормандського формату.

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