Чому США не передають F-16 Україні: Годжес пояснив і дорікнув адміністрації Байдена

Окрім цих винищувачів, "є багато різних речей, які мають схожі можливості", водночас зауважив американський генерал.

Президент США Джо Байден відкидає наразі можливість передавання винищувачів F-16 до України, тому що отримує погані поради від Ради нацбезпеки та від Пентагону.

Таку думку в інтерв'ю журналісту "1+1" Андрію Цаплієнку висловив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

"Я думаю, адміністрація Байдена отримує погані поради від Ради нацбезпеки та від Пентагону стосовно того, що треба, а що не треба. Мені здається, вони мислять дуже традиційно та лінійно. Вони, як і раніше, не концентруються на тому, що найбільш важливе. А найбільш важливе – це перемога України у війні. Найважливіше – звільнити Крим", – наголосив Годжес.

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Саме задля цього Україні і потрібні F-16, хоча існує альтернатива можливостям цих цих винищувачів.

"Я абсолютно за F-16, але є багато різних речей, які мають схожі можливості", – звернув увагу генерал-лейтенант.

Він уточнив, що йдеться про далекобійні ракети ATACMS, бомби наземного запуску малого діаметру, дрони GreyEagle, крилаті ракети Storm Shadow та низка інших видів озброєння.

Нагадаємо, 24 лютого Байден відкинув можливість передавання винищувачів F-16 Україні і сказав, що ці повітряні судна державі "зараз не потрібні".

Невдовзі після заяви президента США конгресмен-демократ Адам Сміт сказав, що надання F-16 Україні було б "нерозумним використанням ресурсів, необхідних для перемоги в битві". Він пояснив, що доведеться навчати не лише пілотів, а й механіків. Україна також повинна мати аеродроми, здатні прийняти F-16, а ще – запчастини, аби ці машини працювали.

Водночас про готовність навчати українських пілотів на F-16 висловила Польща. А президент Володимир Зеленський поінформував, що окрім неї, на такий крок готові піти ще три європейські країни.

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