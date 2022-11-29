Чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму: Майк Карпентер

Ніхто в адміністрації Байдена не сумнівається: те, що робить Росія, має на меті посіяти страх в Україні найбільш жорстокими і жахливими методами.

Росія намагається вимкнути електроенергію та опалення цієї зими. І вже було засвідчено, що російські сили були залучені до різних воєнних злочинів протягом цих понад дев’ять місяців. У цих фактах немає жодних сумнівів.



Про це під час онлайн-брифінгу заявив посол США при ОБСЄ Майк Карпентер.

Щодо небажання США визнавати Росію країною-спонсором тероризму, дипломат нагадав, що Адміністрація Байдена вже наголошувала: на відміну від інших держав Європи, США мають дуже специфічне внутрішнє законодавство щодо держав-спонсорів тероризму.



"І ми вважаємо, що використання цього законодавства може обмежити надання допомоги окупованим чистинам України. Крім того, ми не вважаємо, що визнання країною-спонсором тероризму за цим дуже технічним вузьким визначенням, яке міститься в нашому внутрішньому законодавстві, неодмінно сприятиме нашим цілям, зокрема, щоб притягнути Росію до відповідальності. Бо це не обов’язково надасть нам будь-які додаткові повноваження імплементувати санкції, які є наявними наразі для Адміністрації Байдена", - сказав Майк Карпентер.



Тому, за словами Карпентера, США посилюватимуть санкційний тиск на Росію, продовжать розширювати експортний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій, що вже діють, і надавати Україні всі необхідні засоби, щоб вона змогла захиститися від цього варварського вторгнення.

Росія - держава-спонсор тероризму

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 - утрималися. Президент Зеленський подякував за таке рішення.

"Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені РФ та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, та визнає Росію як державу, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби", - йдеться в документі.

Читайте також: