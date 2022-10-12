Чому США не визнають Росію спонсоркою тероризму: Фесенко назвав причини та сказав, коли це станеться

США чудово розуміють, що Росія діє, як терорист, але не йдуть на цей крок суто з тактичних міркувань.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що США поки не оголошуватимуть Росію державою-спонсоркою тероризму через певні ризики для себе, зокрема – застосування тактичної ядерної зброї.

Про це Фесенко розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Водночас він сказав, що масовані ракетні обстріли території України можуть прискорити ухвалення у США законопроєкту про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

"Але тут є нюанси. У складі Конгресу відбудуться часткові зміни і тут питання – чи вони встигнуть до виборів, і яка ситуація буде після довиборів у Конгрес США, а там – і в Нижню палату, і в Сенат: будуть часткові оновлення. Тому є процедурні нюанси, які треба враховувати. Але ключове – адміністрація зараз не поспішає", – зауважив політолог.

Чому зволікає адміністрація Байдена

Він також пояснив, чому адміністрація президента США зволікає з визнанням РФ спонсоркою тероризму.

"Це не тому, що вони не розуміють, що Росія діє, як терорист. Вони це чудово розуміють. Вони не йдуть на цей крок суто з тактичних міркувань. Вони для себе зараз бачать певні ризики, поки не визначальні, неминучі ризики. Поки вірогідність не дуже висока, але вона зростає, на жаль. Це ризик застосування тактичної ядерної зброї", – пояснив Фесенко.

Він зауважив, що визнання РФ спонсоркою тероризму нічого не додасть у плані санкцій проти неї, проте буде важливим у контексті притягнення до кримінальної відповідальності президента Володимира Путіна.

"Вони виходять з того, що якщо зараз оголосити Росію країною-спонсором тероризму, з точки зору санкцій проти Росії, це майже нічого не додасть. Зазвичай цей статус застосовують для того, щоб законодавчо ввести санкції проти конкретної країни. По Росії санкції вже діють, достатньо потужні. В цьому сенсі мало що зміниться. На перспективу це буде важливо для притягнення Путіна і російського політичного керівництва до кримінальної відповідальності. Але на сьогодні це мало що змінить", ­– запевнив експерт.

США хочуть зберегти майданчики для перемовин

Фесенко додав, що США також хочуть зберігати майданчики для переговорів з Росією.

"Вони побоюються, що якщо зараз оголосити Росію спонсором- тероризму, – все, це фактично мінімізація дипломатичних стосунків і припинення дипломатичних контактів. А вони ще хочуть зокрема на майданчику саміту "Великої двадцятки" у листопаді провести переговори і з Сі Цзіньпіном, і, скоріш за все, із Путіним", – сказав політолог.

На його думку, США через президентів Туреччини та Індії хочуть вплинути на Путіна, аби взяти з нього особисті зобов’язання не застосовувати ядерну зброю.

За словами Фесенка, крок із оголошенням РФ державою-спонсоркою тероризму означатиме посилення градусу війни, а Вашингтон поки не хоче цього робити.

"Вони хочуть дипломатично нейтралізувати хоча б частково ризики застосування тактичної ядерної зброї. Плюс там ще є переговори про обмін американців, які опинилися під арештом у Росії. Тож головне – зберегти поки майданчики і є ще такий інструмент hotline – гаряча лінія, прямий контакт між Кремлем і Білим домом на випадок виникнення загроз ядерної війни або якихось критичних ситуацій. Ось це головний мотив", – пояснив політолог.

Визнання РФ спонсоркою тероризму неминуче відбудеться

"Якщо Путін перейде червону лінію, пов’язану з тактичною ядерною зброєю, у мене немає сумнівів, що це відбудеться й на рівні США. Тоді різко збільшиться ризик глобальної ядерної війни. І якщо, не дай Бог, Путін на це піде, тоді – так, це край, це червона лінія і про це його будуть попереджати", – зазначив Фесенко.

Визнання Росію спонсоркою тероризму неодмінно відбудеться і це є лише питанням часу та обставин.

"Але питання не в тому, коли буде визнаний путінський режим, путінська Росія державою-спонсором тероризму. Це буде, неминуче. Процес вже йде. От уже у країнах Балтії він запущений. Це лише питання часу і обставин. Це відбудеться. Зараз головне – не "про шашечки", а про "ехать", згадуючи відомий анекдот. Для нас важлива система ППО, протиракетна зброя та посилення допомоги нам", – резюмував експерт.

Нагадаємо, старший радник Конгресу Пол Массаро повідомив 9 жовтня, що до Конгресу США внесено законопроєкти про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму та визнання її дій в Україні геноцидом.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що США не поспішають визнавати РФ спонсоркою тероризму, адже тоді активи цієї держави на американській території відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб. Ці активи можна буде отримати як компенсації за ті чи інші дії.

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