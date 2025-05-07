Чому США не вийдуть з мирних перемовин і кому це вигідно: пояснення експертки

США в ролі посередника хочуть бачити і в Москві, і в Києві / © ТСН.ua

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Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень стане вирішальним і визначить, чи залишаться США в перемовинах, чи вийдуть із них і сконцентруються на інших питаннях.

Про те, якого розвитку подій можна очікувати, розповіла експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест у розмові з журналісткою ТСН.ua Христиною Зеленюк.

«В цьому випадку варто це розцінювати в першу чергу як переговорну позицію, як торг, як можливість вплинути на ситуацію. І ми бачимо, що вся переговорна американська команда зайняла якраз такий бізнес-підхід, який просуває сам Трамп. Вони торгуються, тиснуть і кажуть, що все, вони виходять [з переговорного процесу — ред.]. А коротка відповідь буде — ні, американці не підуть», — пояснила Шелест.

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На її думку, про це свідчить декілька найбільших аргументів. І головний з них — те, що США в ролі посередника є найвигіднішим варіантом для росіян.

«Тому вони будуть щось невеличке пропонувати, щось, можливо, демонструвати. Воно може бути не справжнім, а дуже таким демонстративним для картинки», — зазначила експертка.

Вона додала, що таким чином Кремль намагатиметься зберегти лояльне ставлення Трампа, як головного посередника, та не надто сильно його дратувати.

«Вони вважають, що можуть набагато більше маніпулювати Трампом, ніж будь-ким з європейських лідерів. Для України, зрозуміло, це теж вигідно, щоб американці в якомусь статусі залишалися. Бо багато інших країн світу, зокрема європейських, дивляться на те, де інтерес Сполучених Штатів. Чи з нами вони, чи кудись вони йдуть. Ну і для самих США теж, будемо відверто говорити», — зауважила Ганна Шелест.

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За її словами, що багато хто очікував, що Трампу швидко вдасться принаймні заморозити війну в Україні. Але цього, на жаль, не сталося, і зараз всім зрозуміло, що і в самого президента США вже уривається «персональний терпець».

«Але є все ж таки радники навколо, які теж постійно пояснюють, що те, яким чином закінчиться російсько-українська війна, вплине на головну проблему Трампа. А головною проблемою він вважає Китай. Тому Трамп розуміє, якщо просто розвернутися і піти — це може досить серйозно погіршити його позиції в інших регіонах світу, де він хотів би показатися лідером, до якого прислухаються, який може розв’язати будь-яку проблему. Єдине, що може бути, це зниження рівня зацікавленості. Тобто, коли американці скажуть, ну окей, ми самі, ми зайняті, ми можемо займатися чимось ще. І будуть більш відкриті до того, щоб європейські партнери приєдналися як додаткові посередники. І можливо Європі навіть віддадуть першу скрипку у якихось окремих питаннях», — припустила експертка «Української призми».

Втім вона уточнила, що Європа — це не обов’язково власне ЄС. Наприклад, у цій ролі може виступити й Туреччина та її президент Ердоган, який також не проти зіграти роль політичного миротворця.

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