Чому США та союзники не поспішають надавати наступальну зброю Україні: пояснення Жданова

Жданов переконаний, що у новому році Україна отримає необхідні танки, винищувачі і далекобійні ракети.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що США та союзники не поспішають серйозно допомагати Україні і надавати наступальну зброю, адже не Заході немає єдності щодо цього питання.

Про це експерт сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Не всі країни підтримують, немає єдності. Глобалізація губить будь-яку ідею. Чим більше розростається військовий чи політичний блок, тим більше протиріч і розбіжностей виникає у цьому блоці", – зазначив він.

Експерт нагадав, що на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським очільник Білого дому Джо Байден заявив, що понад 50 держав зобов’язались передати Україні майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад два мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню.

"НАТО тільки зараз починає потроху включатися у цю гру і допомагати нам. Але НАТО до кінця війни не надаватиме нам летальну зброю. Військово-технічне майно, гуманітарку можуть дати. РФ ставить жорсткі умови, мовляв якщо НАТО передає Україні зброю, значить НАТО вступає у війну. Цього добивається Путін, але не хочуть допустити члени Альянсу. Тому можливо Байден і сказав, що існує пул країн, такі як формат "Рамштайн", які висловили підтримку України і готові допомагати летальною зброєю", – говорить експерт.

Жданов переконаний, що у новому році Україна отримає необхідні танки, винищувачі і далекобійні ракети.

"Зараз ми закінчуємо переломний момент у цій війні. 2023 рік – це буде рік контрнаступальних операцій ЗСУ", – підсумував він.