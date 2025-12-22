ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
453
2 хв

Чому стаж роботи великий, а пенсія маленька: несподівана відповідь

В Україні розмір виплат залежить не лише від стажу, а й від рівня зарплати за трудовий період.

Пенсія в Україні

Навіть за 40 років стажу пенсія може залишатися невисокою, якщо офіційна зарплата працівника була низькою. Формула розрахунку пенсії в Україні враховує і стаж, і зарплату, але їхня вага нерівнозначна.

Так, пенсія за віком в Україні обраховується за формулою, повідомляє ТСН.ua:

  • П = Зп х Кз х Кс.

Де П — це пенсія, Зп — середня зарплата по Україні за три останні роки.

Кз — особистий коефіцієнт зарплати, тобто наскільки ваша зарплата за весь період праці була більшою, меншою чи дорівнювала середній зарплаті по країні в кожному місяці. Нарешті Кс — коефіцієнт стажу. Якщо стаж, наприклад, 40 років, то Кс = 0,4.

Розглянемо найменш оптимальний у цьому разі варіант: середня зарплата на рівні мінімальної, це наразі 8 000 грн, а стаж роботи у 60 років максимальний — 44 роки, тобто людина почала трудитися у 16 років.

За формулою пенсія буде: 15 057 (Зп за три останні роки) х 0,53 (Кз) х 0,44 (Кс) = 3 511 грн.

Враховуючи доплату за понаднормовий стаж, який для чоловіків дорівнює 9 років (44–35 років), для жінок 14 років (44–30 років), доплата за стаж буде відповідно 212 грн і 330 грн.

Отже, «чоловіча» пенсія буде 3 723 грн, «жіноча» — 3 841 грн.

Чому так мало

Попри великий стаж, розмір пенсії сильно тягне вниз низька офіційна зарплата. У формулі розрахунку пенсії стаж і зарплата нерівноцінні, великий стаж лише частково компенсує низький заробіток.

Раніше ми розповідали, що в Україні значно зростуть пенсії 2026 року. Читайте, хто отримає найбільше.

