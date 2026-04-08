Чому Трамп скасував "пекельну ніч" та які умови висунув Тегеран для закінчення конфлікту: подробиці

Сполучені Штати та Іран за посередництва Пакистану та Китаю домовилися про тимчасове припинення вогню. Дональд Трамп, який ще кілька годин тому погрожував «стерти іранську цивілізацію», оголосив про розблокування стратегічної Ормузької протоки. Проте версії сторін щодо умов миру кардинально різняться.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США ТСН Ольги Кошеленко.

«Пекельна ніч» скасовується

Ніч, коли Вашингтон був готовий розбомбити всі мости та електростанції Ірану, завершилася несподіваним компромісом. Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, що погоджується призупинити удари на 14 днів. Головним здобутком він назвав відкриття Ормузької протоки для світового судноплавства.

«Я погоджуюся призупинити бомбардування на два тижні. Це буде двостороннє припинення вогню! Ми вже перевиконали всі військові цілі та наблизилися до остаточної угоди щодо довгострокового миру на Близькому Сході», — заявив він.

Проте в Ірані налаштовані не так оптимістично. Міністр закордонних справ Аббас Арахчі підкреслив: протока буде відкритою лише під повним координаційним контролем іранських збройних сил і з певними «технічними обмеженнями».

Чого хоче іранський режим

Трамп заявив, що отримав від Ірану мирний план із 10 пунктів, який він вважає «базою для переговорів». Втім, американські ЗМІ, зокрема CNN та New York Times, стверджують: цей документ фактично вимагає від США визнати поразку.

Вимоги іранського плану включають:

Повне виведення американських військ із регіону.

Виплату компенсацій Ірану за санкції.

Офіційну згоду США на збагачення урану Тегераном.

Скасування всіх резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану.

Роль Пакистану та Китаю

За даними дипломатичних джерел, перемир’я стало результатом шаленого тиску Пакистану та термінового втручання Китаю — ключового партнера Ірану. Пекін, вочевидь, не зацікавлений у великій війні, яка б остаточно паралізувала постачання нафти.

Вже цієї п’ятниці представники Вашингтона та Тегерана мають зустрітися в Ісламабаді для першого раунду переговорів.

