Чому ціни на черешню в Україні захмарні: фермери та науковці пояснили, що впливає на вартість

Черешня / © Pixabay

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В Україні під час сезону черешню продають від 150 до 250 гривень. Фермери нарікають: більшість майбутнього урожаю вимерзло під час весняних заморозків, деякі дерева стоять — взагалі без плодів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олена Лоскун.

Чому урожай черешні цього року такий низький

Оксана Овчаренко на заробітки із сусіднього села приїжджає вже років зо двадцять. Вона каже, що у мирний час на черешні можна було заробити на поїздку на 2 тижні на море. Утім, цьогоріч такого заробітку у неї не буде.

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«Зараз люди 40-60 кг збирають. Раніше від 80 до 100 і це була норма. У цьому році дуже нашкодив мороз, черешні мало», — кажуть фермери.



А на понад двох тисячах дерев — плодів взагалі майже немає, бідкається В’ячеслав Литовченко. Він керує цим підприємством з 2013, але такого провального року ще не пам’ятає.

«На нашому підприємстві вирощується 15 сортів черешень на площі 55 га. Це приблизно 10 тисяч дерев. Заморозки цього року були двічі у квітні і вони дуже пошкодили урожай. Приблизний урожай на дереві 2-10 кг. Це 20% від минулого року», — каже В’ячеслав Литовченко.

Від збитків, каже, не врятує навіть підвищення вартості продукції. Услід за фермерами ціни — миттєво змінили і продавці на місцевих ринках. Люди придивляються, обурюються, але купують.

Що кажуть на ринках

На одному зі столичних ринків черешню продають від 150 гривень за кіло — це якщо брати оптом. Вроздріб — від 180 гривень.

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У профільній асоціації попереджають: чекати значного здешевшання черешні цьогоріч вже не варто. Адже через заморозки загинуло близько 60 процентів урожаю у більшості регіонів України.

Що кажуть науковці

На Київщині на площі 1,5 гектари зібрано 26 найкращих сортів вітчизняної селекції. Це — Інститут садівництва. Докторка сільськогосподарських наук Олена Кіщак веде до дерев, рясно облитих черешнями. Олена Анатоліївна розповідає: столичний регіон розташований у зоні лісостепу. Тут дерева мороз пошкодив менше. Тож геть без черешень українці точно не залишаться.

Водночас, втрат деякі фермери зазнають не лише через негоду. А й тому що неправильно облаштовують сади та доглядають за ними, каже пані Олена.

«Це вдається саме добором оптимального типу саду. Забезпечення мікроклімату в саду, форми крону, щоб це не були дуже щільні сади, як зараз модно», — каже вона.



Важливо також підібрати сорти, які підходять для конкретного регіону і щоб витримали будь-які удари стихії. Однак, цим правилом, фермери часто теж нехтують.

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Сорт Етика, за словами Олени Кіщак, отримали на Бахмутській дослідній станції багато років тому. Такі самі установи були ще в кількох місцях, які зараз або під окупацією, або імовірно знищені. Хоча, на щастя, колекції повністю не втрачені: їх вдалося продублювати.

Цього сезону на окупованих територіях навіть хотіли збільшити обсяги збуту краденої української черешні до Росії. Утім, майже увесь урожай — вимерз і бізнес провалився

Пані Олена з Інституту садівництва вірить, що загарбані росіянами території невдовзі звільнять. Адже селекція сортів на цих землях — дуже важлива і для науки, і для фермерів.

Ну а самі фермери сподіваються: наступного року підступних весняних заморозків не буде. І вони зможуть зібрати щедрий урожай.

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