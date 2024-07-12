Чому у ЦНАПах Києва шалені черги, щоб оновити дані: скільки чоловіків там приймають щодня

Директорка Департаменту (центру) надання адміністративних послуг у Києві Наталія Шамрай розповіла, що у ЦНАПах Києва зараз дійсно великі черги. Останнім часом там приймають по 4500 осіб на день.

Про це вона сказала у коментарі ТСН.ua.

"Добігає до кінця закінчення терміну на оновлення даних військовозобовʼязаних 16.07 останній день який встановлений чинним законодавством, тому не зволікайте. В ЦНАП Києва дійсно спостерігаються шалені черги і зрозуміло про сервіс навіть говорити складно, люди займають чергу з 5 ранку і можуть провести цілий день в очікуванні, тому хочу нагадати що є три способи оновити дані це: -Резерв+ , і не треба проводити час у черзі, можна оновити данні не виходячи з дому, або роботи, ЦНАП, але ситуація зараз складна, і ТЦК та СП", - сказала вона.

Наталія Шамрай зазначила, що у ЦНАПах зараз приймають по 4500 осіб за день

"Вибір залишається за військовозобовʼязаним Станом на 12 липня через ЦНАПи Києва вже оновилі дані більше 70 тис осіб, що на сьогодні складає 67% від наданих послуг в ЦНАП, нагадую що ЦНАПами надається 450 видів адміністративних послуг, альтернативи по яких звернутись за їх отриманням окрім ЦНАП відсутня. Так існують проблеми з електропостачанням, а від цього залежить робота системи, існує проблема з перенавантаженням системи, тому що на початку для прикладу, ми в Києві приймали 1 тис осіб за день, зараз 4,5 тис, і така тенденція спостерігається по всій країні", - пояснила вона.

Нагадаємо, в Україні всі військовозобов’язані – як чоловіки, так і жінки – віком 18-60 років повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Якщо цього не зробити, то слід очікувати штрафів, а за несплату – арешту майна, обмеження у праві керувати авто та в певних випадках – навіть ув’язнення.

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