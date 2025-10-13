ТСН у соціальних мережах

Чому у Києві закриваються ресторани: пояснення експертки

Експертка пояснила причини, чому в Києві закриваються заклади громадського харчування.

Ресторан / © Freepik

Ресторатор Алекс Купер заявив, що у Києві можуть закритися 20% закладів харчування. У Національній ресторанній асоціації кажуть, що ця цифра завищена.

Про це у коментарі ТСН.ua сказала Ольга Насонова, співзасновниця Національної ресторанної асоціації.

Вона зазначила, що преміальні заклади навіть через виїзд молоді за кордон продовжать працювати. Також Ольга Насонова переконана, що ресторани закриваються через падіння платоспроможності.

«Звісно, це війна, мобілізація, але головна причина закриття ресторанів у Києві — падіння платоспроможності населення. Якщо у ресторані порожньо і немає гостей, то є там на кухні молоді люди чи немає — вже немає значення. А через війну і загальну мобілізацію у ресторанах, як і скрізь, не вистачає працівників», — підсумовує Ольга Насонова.

Більше читайте за посиланням: Ефект доміно: чому за виїздом 18-22-річних може посипатися вся Україна — експерти шокували майбутнім

