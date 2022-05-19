Чому у різних регіонах Росії горять військкомати та хто здатен на бунт у країні

Чому у різних регіонах Росії горять військкомати та хто здатен на бунт у країні

Підпали воєнкоматів у Росії – цілеспрямована кампанія протестного руху тих росіян, хто почав думати, та не хоче вмирати за Путіна.

У Росії почастішали випадки підпалів військових комісаріатів.

Про це в етері проєкту 1+1 "Нічна Варта" заявив редактор "Нова Газета. Європа" Кирило Мартинов.

Також він ексклюзивно розповів, як побудована система контролю росіян Путіним та чи можливий військовий переворот в російській армії.

"Дев’ять воєнкоматів підпалили в Росії за останні тижні, і в цьому є раціональність. Люди думають, що спаливши його, можна буде не йти воювати. І це показує частину настроїв людей. Це і знищення документів, і прояв протестного руху проти війни”, - пояснив він.

На питання про те, скільки росіян має загинути, щоб розпочався масовий протест, Кирило Мартинов зазначив: "Путін воює не з тими росіянами, які здатні на протестний рух. На війну їдуть люди з депресивних та бідних регіонів, з національних республік. Вони не здатні на бунт. Путіну головне, щоб великі міста жили спокійно, поки “гарматне м'ясо” Росії з регіонів вмирає".

Журналіст Євген Куксін поцікавився станом економічних еліт Росії та долею Романа Абрамовича. З одного боку, санкції створили проблеми багатіям навколо Кремля, з іншого ми бачимо їх об’єднання навколо Путіна.

“Російські бізнесмени хотіли б незалежності, але вони опинились в ситуації, коли вони мають стиснути зуби і догождати Путіну. Варіантів немає. І в Росії взагалі немає олігархів як в розумінні України. Весь середній та крупний бізнес підпорядкований Кремлю”, - сказав він.

Повну версію проєкту “Нічна Варта” 1+1 та розмови з Кирилом Мартиновим, редактором "Нова Газета. Європа" дивіться у сюжеті.

Кожен росіянин мріє стати Путіним. Чому революція в РФ неможлива. (Ексклюзив)

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