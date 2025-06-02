Чому Україна атакувала одразу кілька аеродромів у РФ: авіаексперт вказав на цікаву деталь

Експерт пояснив атаку на аеродроми в РФ / © Pixabay

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Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, чому Україна атакувала одразу кілька військових аеродромів у Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко.

Експерт пояснив, що проводити таку операцію важливо було одночасно на всіх військових аеродромах.

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«Знов таки, це надало можливість нам одночасно вразити велику кількість бортів. Якщо б, наприклад, на годину пізніше або на годину раніше, на якомусь аеродромі почалася операція, безумовно, борти на інших аеродромах піднялися б в повітря, розуміючи загрозу. Тому тут важливо було зробити одночасно по всіх основних аеродромах», — пояснив він.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ. Одночасно було уражено чотири військові аеродроми у тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.