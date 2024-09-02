Чому Україна атакує російські нафтобази та що може стати ціллю ракети-дрона "Паляниці": пояснення експертів

Сили оборони України своїми силами дотягуються до російських нафтобаз. Відомо про велику кількість успішних влучань.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН. Тиждень Оксани Родіонової.

Що відомо про удари по РФ

Напередодні українські дрони-камікадзе атакували одразу 15 регіонів разом із Москвою. Безпілотники влучно підірвали подачу газу на Конаківську ДРЕС й саму електростанцію в Тверській області. Вона входить в топ-10 найбільших теплоелектростанцій Росії. І тепер у неї схоже серйозні проблеми.

Атака по РФ

Добралися вночі й до Каширської електростанції в Московській області. Цього тижня наші атакували й одну з найбільших на європейській частині Росії 7-ми блокову Рязанську теплоелектростанцію. Високоточні українські уламки дісталися НПЗ у самій Москві.

Влучання у РФ

Цього тижня палало й на справжньому паливному гіганті - найбільшому в Росії Омському нафтопереробному. Потужність 20 млн тонн переробленої нафти. Це як всі українські НПЗ до війни разом. Та найбільше шокувала росіян відстань - 2 400 кілометрів від нашого кордону.

У Росії близько 30 великих НПЗ та ще 80 міні. Найбільші в Омську , Рязані, Волгограді, Туапсе, біля Санкт-Петербурга. Системно ми почали по них бити торік. Зачепили їх вже майже півтора десятки. Деяким діставалось повторно. Влітку ми дещо змінили тактику – цілитися почали переважно по нафтобазах. Палали десятки по всій Росії.

Нафтобаза у Пролетарську за три сотні кілометрів від окупованої Донеччини горіла рекордні 13 днів. Дим від пожежі тягнувся на понад 60 км. Десятки цистерн з пальним знищені вщент. Там могло бути до 100 тисяч тонн пального. Полум’я дісталося навіть житлових будинків.

Відсереди не можуть загасити нафтосховище "Атлас" теж на Ростовщині.

"Це літо дійсно стало спекотним! Але головне ми маємо розуміти про те, що температура підтримується постійно. Бо без паливно-мастильних матеріалів жоден танк не поїде", - каже військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

А ще нафта - це гроші для війни в Україні. Росіяни змушені продавати сировину. Як наслідок - ціна нафти на світовому ринку почала падати, а не рости. Чого так боялися наші західні партнери. Дефіцит бензину відчуває і російська армія, і цивільні, ціни ростуть, соціальне невдоволення теж.

Пожежа у РФ

Дрон у Башкирії та Кіровській області

Перший рекорд дальності взяли 9 травня - наш дрон дістався нафтопереробного заводу у Башкирії. А цього тижня українські дрони-камікадзе вперше залетіли в Кіровську область. Й там дотягнулися до складів з нафтопродуктами. Енергетичні експерти кажу, через це в окупантів збитки на мільярди.

Та не лише нафтобазами єдиними. Цілями були авіабази, склади боєприпасів, командні центри. Наприкінці серпня ми втопили в морі цілий паром з нафтою.

У РФ немає дня, щоб щось не вибухало та не палало. І ця ефективність виросте ще. Поки наші західні партнери ніяк не наважуються дозволити нам бити їх зброєю по законних військових цілях на Росії, за справу може взятися наша "Паляниця". Основні характеристики засекречені. Відомо, що вона оснащена турбореактивним двигуном. Військові експерти прогнозують, що якщо Україна запустить ще і виробництво своїх балістичних ракет, справи у РФ погіршаться. Зокрема, експерти прогнозують удари по військових аеродромах.

Російська нафта гарно палає! Скільки російських НПЗ вже зруйновано?

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