Чому Україна не може відновити власну ядерну зброю та космічну програму: відомий фізик пояснив

Відновлення власної космічної програми та створення ядерної зброї наразі є нереалістичними для України через відсутність необхідних технологій, ресурсів і фінансування.

Про це доцент КНУ ім. Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Без супутників війна майбутнього неможлива

За словами науковця, раніше Україна мала потужні ракетні та космічні розробки, однак зараз відновити їх самостійно практично неможливо.

«Були у нас свої потужні ракети, були у нас свої власні космонавти, були у нас розробки, супутник, морський старт, який дозволяв запускати ракети. Ну, маємо те, що маємо», — розповів Висоцький.

Він наголосив, що сучасні війни значною мірою залежать від доступу до інформації з космосу.

«Без космічної розвідки, без того, щоб побачити щось у супутниках війна майбутнього абсолютно неможлива. Бо війна майбутнього — це інформаційна війна, і той, хто знає більше, той перемагає», — зазначив фізик.

За його словами, держава, яка не має можливості бачити дії противника, опиняється у вразливому становищі.

«Система, яка буде засліплена, система, яка не бачитиме супротивника, автоматично програє», — пояснив він.

Чому відновити космічну програму зараз нереально

Фізик вважає, що створення власних супутників і повноцінної космічної програми наразі є надзвичайно складним завданням для України.

«Запустити свої власні супутники зараз, відновити свою космічну програму для України абсолютно нереально. Це однаково, що зробити свою ядерну зброю. У нас немає ані таких можливостей, ані таких технологій, ані людей, ані грошей», — наголосив Висоцький.

Він додав, що єдиним реалістичним шляхом є співпраця з міжнародними партнерами.

«Єдине, що залишається — співпрацювати з Європою, зі Сполученими Штатами, якось запускати спільні супутники, тому що своє власне, ну, втратили», — зазначив вчений.

Проблема не в урані, а в технологіях його збагачення

За словами науковця, Україна має власні запаси урану, однак цього недостатньо для створення ядерної зброї.

«Уран у нас є. У нас з ураном проблем немає. В Україні видобувають свій уран, але проблема в тому, що з тим ураном щось треба далі робити», — розповів Висоцький.

Він пояснив, що головною складністю є процес збагачення урану, який потребує надзвичайно складних і дорогих технологій.

«Проблема з ураном — це його збагачення. Звичайний природний уран містить декілька ізотопів. Із них, якщо ми кажемо про ядерну зброю, нам потрібен лише один — уран-235», — зазначив фізик.

Він підкреслив, що технологія розділення ізотопів надзвичайно дорога та складна.

«Щоб розділити цей уран на різні ізотопи, які хімічно абсолютно однакові, потрібна настільки складна, настільки коштовна і тривала технологія, що відновити зараз цю технологію у нас немає жодної можливості», — пояснив науковець.

Світ уважно контролює поширення ядерних технологій

Фізик також зауважив, що провідні країни світу ретельно контролюють питання появи нових ядерних держав.

«Я думаю насправді, що ніхто це особливо Україні й не дозволить, тому що провідні країни світу доволі прискіпливо слідкують, щоб нові країни не увійшли до кола ядерних держав», — наголосив Висоцький.

Він нагадав, що раніше Україна вже мала значні запаси збагаченого урану, які згодом були передані Сполученим Штатам.

«Колись давно в Україні було багато збагаченого урану. Колись давно в Харкові був цей збагачений уран у великій кількості в Харківському фізико-технічному інституті. Але потім американці сказали: „А навіщо вам той збагачений уран? А дайте ви його нам“. Ну і Україна весь свій збагачений уран, який там був, який використовувався для досліджень, абсолютно добровільно віддала Сполученим Штатам Америки, майже нічого не отримавши натомість», — підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЧОМУ ВІЙНА ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАКІНЧИТЬСЯ? Відомий фізик ВИСОЦЬКИЙ дав прогноз