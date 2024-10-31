Чому Україна віддала ядерну зброю і як на неї тиснули – стенограми з розмов Клінтона, Єльцина і Кучми

У 1990-ті Москва об'єднала зусилля з Вашингтоном, щоб за допомогою тиску забрати в України ядерну зброю.

Про це свідчать розсекречені розмови президента США Білла Клінтона та першого президента Росії Бориса Єльцина, йдеться в екслюзивному проєкті ТСН "USA-UA: Секретні файли Білого дому" журналістки Ольги Кошеленко.

Після інавгурації публічно президент Кучма говорив про необхідність дружби з Росією. Але за кілька днів після інавгурації у телефонній розмові із Клінтоном він говорив зовсім не те, що на зустрічах із виборцями.

"Сьогодні в України є два шляхи. Перший – стати економічно могутньою державою. Другий – це розпад України, і наш шлях у цьому напрямку лише разом із Росією. Я відверто проти другого шляху, але і теперішня економічна ситуація відверто турбує мене", – говорив Кучма, про що йдеться у стенограмі його розмови з Клінтоном від 21 липня 1994 року.

Невдовзі після цього Клінтон прийняв у Білому домі свого нового друга – президента Росії Бориса Єльцина. Розмова обертається, зокрема, і довкола того, як змусити Україну приєднатися до Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

Клінтон і Єльцин обмінюються люб'язностями під час візиту попередника Путіна до Вашингтона

"Нам потрібно натиснути на них, щоб вони приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї до саміту в Будапешті. І ми повинні подбати, щоб вони отримали щось натомість", – говорив Клінтон.

Як Єльцин і Клінтон тиснули на Кучму, щоб той погодився віддати ядерну зброю

"Щодо України загалом. Ми повинні натиснути на неї з усієї сили. Ми ж підписали Тристоронню угоду. Ми троє, і що тепер? Я маю відвідати Україну в листопаді. Притисну Кучму до стіни: угода про нерозповсюдження ядерної зброї, або вони не отримують ні газу, ні нафти!", – відповідав тодішньому главі Білого дому Борис Єльцин.

У свою чергу тодішній віцепрезидент США Альберт Ґор, який був присутній на зустрічі, попросив Єльцина "сильно не тиснути" на Кучму.

За кілька місяців Кучма теж приїхав до Вашингтону із першим в історії двосторонніх відносин державним візитом.

Президент Клінтон у вітальній промові називає його українським Рузвельтом – 32-й президент США увійшов в історію як той, хто вивів Америку з великої депресії 1930-х. Порівняння більш ніж комплементарне.

Попри святкову атомсферу, Кучма приїхав за допомогою, без якої країна просто не виживе. Це була остання зустріч президентів України та США перед підписанням Будапештського меморандуму. У ньому ядерні держави, включно з Америкою та Росією, в обмін на ядерну зброю нададуть Києву в українській копії документу – гарантії, в англомовній це назвали скромніше - безпекові запевнення.

"Усі розуміли, що з кризи, яка затягнулася щодо безʼядерного статусу, треба якимось чином вирватися. Ну і таким чином зʼявився цей Будапештський меморандум, хоча в кулуарах на той час всі прекрасно розуміли, що це не гарантії, це декларації", – пригадав ексглава Мінкульту Олександр Ткаченко, який у 1994-1999 роках був ведучим програми "Післямова".

За словами посла США в Україні (1998-2000) Стіва Пайфера, США мали надії, що вдасться сформувати з Росією такі відносини, "коли Росія буде по-справжньому доброякісною силою".

"Не погрожуватиме сусідам, не погрожуватиме Європі і трансатлантичному співтовариству. Ми мали надії, що працюємо заради цього. На жаль, ми помилилися у розрахунках", – визнав дипломат.

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