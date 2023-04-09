Чому українці бояться ходити до психологів та як це змінити: поради фахівця

Проблеми з психічним здоров’ям є доволі поширеними, близько 165 млн людей в Європі, що становить приблизно 38% усього населення, мають психічні розлади.

ТСН.ua продовжує серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про те, що стигма у сфері психологічного здоров'я - розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

Найбільш поширеним психічнім розладом є депресія. Для уникнення ярликів та запобігання дискримінації деякі країни, наприклад, Велика Британія, дедалі частіше використовує термін «емоційний дистрес» замість психічні розлади, та термін «користувач медичних послуг» замість слова «пацієнт».

За статисткою Європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише одна людина з трьох отримує необхідну кваліфіковану допомогу при депресії. Також потрібно розуміти, що значна кількість людей в Україні загалом не звертається до фахівців, тому психічні хвороби не те щоб не існують, а просто часто є недіагностованими у нашому суспільстві.

Однією з важливих причин поширеності психічних розладів та людських страждань є існування стигми – негативного ставлення щодо проблем із психічним здоров’ям. При цьому ця стигма існує на різних рівнях нашого суспільства: громадськості, організацій, роботодавців і колег, друзів та родини. Під впливом такого масиву негативного ставлення особа, яка має проблеми з психічним здоров’ям, починає й сама формувати негативне упереджене ставлення до себе, чим значно погіршує ситуацію.

Також читайте Втома від війни в учасників бойових дій: як родина може допомогти

Чому ж люди так бояться психічних розладів? Є багато різних причин, проте в України як пострадянському суспільстві є своя специфіка. По-перше, лікування психічних розладів відбувалося лише на рівні самодопомоги, або, якщо ситуація стрімко погіршувалася, особа опинялася у спеціалізованих психіатричних клініках. Тобто не існувало жодної первинної чи вторинної ланки, яка б могли надати першу необхідну психологічну допомогу. У світі представниками первинної й вторинної ланок у сфері психічного здоров’я є клінічні психологи.

По-друге, психіатрія в Радянському Союзі ототожнювалася з інструментом політичних репресій та замовних вбивств. Тому сама думка про лікування у психіатричних клініках навіювала не просто страх, а жах.

Й нарешті, спільно з іншими країнами, ми маємо такі проблеми, як низька обізнаність щодо природи психічних розладів; переконання в тому, що вони не лікуються; негативні стереотипи, які не підтверджуються практикою (наприклад, що особи із психічними розладами є небезпечними для суспільства, хоча статистка показує, що більшість злочинів здійснюється психічно здоровими людьми); поширення міфів стосовно психічного здоров’я засобами медіа.

Чи можемо ми вплинути на стигматизацію у сфері психічного здоров’я? Так, звичайно. Потрібно пам’ятати, що кожен із нас може покращувати ситуацію й розвінчувати міфи, які призводять до дискримінації й стигматизації осіб із психічними розладами. Необхідно зрозуміти, що ставлення кожного з нас до проблем психічного здоров’я може значно покращити ситуацію для наших близьких. Для цього необхідно робити прості речі.

Ось наші рекомендації від Українського центру психотравми.

Якщо Ви помітили, що хтось із Ваших близьких не добре почувається, запитайте про те, чи усе гаразд? Поцікавтеся, чи Ви можете допомогти?

Уважно слухайте людину, дайте їх простір й час висловитися про свої переживання, спробуйте побачити ситуацію її очима.

Будьте терплячими і терпимими. Часом розповідь про переживання може бути довгою, не перебивайте співрозмовника, можливо, саме Ви і саме раз рятуєте чиєсь життя.

Допоможіть людині буті собою. Навіть якщо в неї складні часи, вона захоплювалася чимось раніше, спробуйте долучити її до тих видів діяльності, які для неї були колись важливими.

Запитайте, як і чим Ви можете допомогти просто зараз.

Важливо пам’ятати, що наше тіло і психіка – це єдина складна матерія, яка час від часу зазнає певних потрясінь. Це нормально і природно. Тому не будьмо байдужими до наших ближніх, турбуймося одне про одного, і якщо потрібна фахова допомога, не зволікаймо з часом, адже усі хвороби фізичні й психічні потребують профілактики, вчасної діагностики й лікування.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що таке синдром річниці та як з ним боротися.

Читайте також:

Пережили жахи війни – куди звернутися за психологічною допомогою в Україні