Чому Україні дають більше зброї: експерт розповів про три сценарії закінчення війни від Заходу

Експерт не виключає, що Захід дійсно міг переконатися у незворотності української перемоги. Проте розглядає і інші варіанти.
На Заході є три бачення, як може закінчитися війна в Україні.
Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу "Ми - Україна" в рамках загальнонаціонального телемарафону.
"Захід бачить, що в української армії є необхідний потенціал і якщо його підтримати, дати необхідні інструменти, то українські Сили оборони здатні піти в атаку завадати ворогові серйозного ураження", – сказав Мусієнко, коментуючи нові оборонну допомогу Україні.
Експерт не виключає, що Захід дійсно міг переконатися у незворотності української перемоги і тепер робить все, аби ця перемога настала якнайшвидше. Проте розглядає і інші варіанти.
"Ми не будемо відвертими до кінця, якщо не скажемо, що є й інші підходи. Що можливо перемир'я має настати, але на набагато вигідніших для України умовах. Можливо, це не буде тотальна російська поразка", – припустив аналітик. За його словами, є три пдіходи.
Перший підхід
це український підхід, який гуртує довкола себе Захід – відновлення територіальної цілісності України у кордонах 1991 року.
Другий підхід
"Похідний (від першого): ті, хто кажуть "так, ми вас підтримуємо", і територіальна цілісність України – це базова цінність, але давайте спробуємо відвоювати південь, вийти на межі 23 лютого, а тоді включити дипломатію щодо Криму і ОРДЛО", – пояснює Мусієнко.
Третій підхід
"Мовляв, "скільки відвоюєте, стільки матимете і встановите перемир'я", – сказав експерт. За його словами, перший і другий підходи зараз перемагають. Третій більше на маргінесі.
Що потрібно для закінчення війни
- Сприятливі обставини.
- консолідована позиція західних партнерів.
"Бо дехто каже мовляв "ви зараз розбийте їх, поки вони будуть нарощувати сили, Путін помре або з ним щось станеться і після Путіна підемо далі в атаку", – каже аналітик.
Що робити з Росією
За словами Мусієнка, Україна має переконати партнерів, що розпад Росії, це не так страшно, як їм може здаватися і гірше не буде. Він зазначає, що все більше аналітиків на Заході починають схилятися до цієї думки.
Фактор Китаю
Експерт зауважує, що про розпад РФ розмірковує і Китай.
"Чому не дають зброї Росії. Не тому, що Сі Цзіньпін підтримує Україну чи Захід, а тому, що бачить, що Росія не спроможна. Якби ВПК Китаю почала працювати на Росію, нам би було набагато складніше", – резюмує експерт.
На його думку, Пекін не забув, що частина російського Далекого Сходу у ХІХ столітті належала Китаю. І саме з подачі Китаю такі нагадування періодично з'являються у західній пресі, каже Мусієнко.
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