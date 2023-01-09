Чому Україні дають більше зброї: експерт розповів про три сценарії закінчення війни від Заходу

Експерт не виключає, що Захід дійсно міг переконатися у незворотності української перемоги. Проте розглядає і інші варіанти.

На Заході є три бачення, як може закінчитися війна в Україні.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу "Ми - Україна" в рамках загальнонаціонального телемарафону.

"Захід бачить, що в української армії є необхідний потенціал і якщо його підтримати, дати необхідні інструменти, то українські Сили оборони здатні піти в атаку завадати ворогові серйозного ураження", – сказав Мусієнко, коментуючи нові оборонну допомогу Україні.

Експерт не виключає, що Захід дійсно міг переконатися у незворотності української перемоги і тепер робить все, аби ця перемога настала якнайшвидше. Проте розглядає і інші варіанти.

"Ми не будемо відвертими до кінця, якщо не скажемо, що є й інші підходи. Що можливо перемир'я має настати, але на набагато вигідніших для України умовах. Можливо, це не буде тотальна російська поразка", – припустив аналітик. За його словами, є три пдіходи.

Перший підхід

це український підхід, який гуртує довкола себе Захід – відновлення територіальної цілісності України у кордонах 1991 року.

Другий підхід

"Похідний (від першого): ті, хто кажуть "так, ми вас підтримуємо", і територіальна цілісність України – це базова цінність, але давайте спробуємо відвоювати південь, вийти на межі 23 лютого, а тоді включити дипломатію щодо Криму і ОРДЛО", – пояснює Мусієнко.

Третій підхід

"Мовляв, "скільки відвоюєте, стільки матимете і встановите перемир'я", – сказав експерт. За його словами, перший і другий підходи зараз перемагають. Третій більше на маргінесі.

Що потрібно для закінчення війни

Сприятливі обставини.

консолідована позиція західних партнерів.

"Бо дехто каже мовляв "ви зараз розбийте їх, поки вони будуть нарощувати сили, Путін помре або з ним щось станеться і після Путіна підемо далі в атаку", – каже аналітик.

Що робити з Росією

За словами Мусієнка, Україна має переконати партнерів, що розпад Росії, це не так страшно, як їм може здаватися і гірше не буде. Він зазначає, що все більше аналітиків на Заході починають схилятися до цієї думки.

Фактор Китаю

Експерт зауважує, що про розпад РФ розмірковує і Китай.

"Чому не дають зброї Росії. Не тому, що Сі Цзіньпін підтримує Україну чи Захід, а тому, що бачить, що Росія не спроможна. Якби ВПК Китаю почала працювати на Росію, нам би було набагато складніше", – резюмує експерт.

На його думку, Пекін не забув, що частина російського Далекого Сходу у ХІХ столітті належала Китаю. І саме з подачі Китаю такі нагадування періодично з'являються у західній пресі, каже Мусієнко.