Чому Україні не дали ПДЧ на саміті НАТО 2008 року – ексміністр оборони Єхануров розповів кулуарні подробиці

Країни-члени НАТО 10 липня 2023 року погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Колишній міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров пригадав події 2008 року у Бухаресті, коли в України була реальна можливість отримати ПДЧ і розповів, які сподівання мала тоді Україна та чому Франція та Німеччина були проти приєднання України до військового блоку.

Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Погані "сигнали" перед початком саміту НАТО 2008 року

"Надії були дуже великі. Хоча об’єктивно ми розуміли що навряд чи щось вийде, що вдасться проламати. Але ні в якому разі що воно не піде по накатаному, не вийде. Ми почали це відчувати одразу, як тільки прибули до цього палацу величезного. Найбільш знаковим було, коли така дуже зла Ангела Меркель пройшла повз нашу делегацію навіть не кивнувши головою нічого жорстко так глянула і пішла. Я пам’ятаю цей погляд і не тільки там. По-друге, це коли підійшла американська делегація і президент американський сказав так, що ми сьогодні вранці переговорили з Францією, переговорили з Німеччиною, і відповідь Німеччини була така: ви в себе спочатку в Україні розберіться, чи хочете ви в НАТО, чи не хочете, бо по заяві вашого прем’єра в Брюсселі український народ проти вступу в НАТО. А ви нам тут розповідаєте якісь казочки", - пригадує той день Єхануров.

США розуміли настрої у парламенті та, особливо у Криму

Так, за словами колишнього міністра оборони України, американці розуміли що робиться в парламенті України. Але варто було спробувати не проґавити цей шанс.

"Але ні Франція, ні Німеччина не поступилися зовсім. Треба бути свідомим того, що більшість народу ми не зуміли підготувати для того, що нам потрібно в НАТО і я, як людина, яка дуже багато часу приділяла Криму, Севастополю, повинен сказати – там дуже серйозна йшла антинатівська, антиукраїнська пропаганда і це було доступно іноземним всім джерелам. І кожного разу коли черговий корабель від НАТО йшов, тут політичні сили зразу піднімалися, у Севастополі влаштовували мітинги протесту – це було", - наголосив екс міністр.

На думку Єханурова, тодішня категорична позиція Німеччини щодо вступу України до НАТО була спричинена тісними зв'язками з Росією, особливо газовою тематикою.

"Я і тоді відверто казав, як тільки пішов у відставку, про те, що Німеччина тісно була пов’язана з РФ. Тема газу уже була тоді. І те що колишні керівники Німеччини пішли до наглядових рад (газових компаній - ред.). Треба ще враховувати такий аргумент: Росією правили німці багато років… Треба враховувати скільки німців було на території Російської імперії, які займали ключові посади", - сказав ексміністр.

З Францією було ще складніше

"Треба пам'ятати що після громадянської війни, яка сто років тому була, туди переїхало біля 300 тис. людей з царської Росії, мігрантів, які все таки залишалися імперцями, і коли вони зрозуміли потім, що Сталін будує імперію далі – вони почали підтримувати. Тобто у Франції дуже великий вплив російської діаспори, і це до сьогоднішнього дня відчувається. Вплив через мистецтво, через політику. Але сьогодні Франція вже досить серйозно переглядає свою позицію", - резюмував Юрій Єхануров.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО у Вільнюсі.

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