Чому Україні не дозволяють бити західною зброєю по території РФ: що відомо

Американські конгресмени просять дозволити Україні застосовувати західну зброю по території Росії. З відповідним закликом до міністра оборони Ллойда Остіна звернулася група конгресменів із Комітету розвідки. У зверненні зазначено, що українці не можуть ефективно захищатися через політику Адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

Зброю великої дальності супроводжують політичні обмеження, окреслені кордонами України.

Факт переговорів із партнерами про використання їхньої допомоги для ударів по російській військовій техніці на кордоні і вглиб території Росії - днями в інтерв'ю "Рейтер" підтвердив Володимир Зеленський. Зауважив: позитивних новин поки немає. Аргументи на користь більшої свободи дій українських військових напередодні наводив і очільник української дипломатії.

"Якщо хтось вважає, що ми маємо бути в позиції, в слабкій позиції - сидіти й чекати, доки смерть прийде за нами, то не дочекаєтесь ні нашої смерті, ні нашої слабкості. І краще бути на боці України. Тому що чим більше зможемо знищити військових цілей на території РФ, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України", - сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

З журналістами український міністр спілкувався разом з німецькою колегою, що вчора всьоме відвідала Київ. Анналені Бербок теж адресували це питання, та вона залишила його без відповіді. Раніше традиційно обережний Берлін погоджувався, що задля самооборони Україна може бити по території агресора. Та виступав проти, щоб знаряддям для атак - ставала німецька зброя. Цей підхід зараз закликають змінити у Франції. Голова комітету з закордонних справ французького парламенту написав керівництву країни листа з закликом зняти табу на удари по цілях в Росії зброєю Франції. Зберігають табу поки й Сполучені Штати.

The Wall Street Journal недавно повідомило, що Україна звернулася до Вашингтона з запитом дозволити бити по військових цілях в РФ американською зброєю. Та в Білому домі заявляли про незмінність позиції: озброєння зі США використовувати тільки для оборони. І в межах України. Ці ж очікування днями підтвердили в Пентагоні.

США

В американському Інституті вивчення війни вважають, що російський наступ на Харківщину - наслідок зокрема й західних правил щодо географії застосування зброї. Французьке видання Le Monde теж писало, що Україна бачила скупчення сил противника вздовж кордону, однак не мала змоги - вдарити по ним на випередження. З провідних союзників України - публічно не заперечувала проти використання своєї зброї для цілей в Росії тільки Британія.

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