Чому українки скаржаться, що зараз неможливо знайти чоловіка: пояснення демографа

Демограф пояснив, яка зараз ситуація в Україні.

Демограф пояснив ситуацію в Україні / © Freepik

Демограф Олександр Гладун прокоментував скарги деяких жінок проте, що «в Україні неможливо знайти чоловіка для стосунків». Він наголосив, що є кілька причин.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Демограф пояснив це мобілізацію та ухиленням від призову на військову службу.

«Тож ситуація, що у якомусь місті України жінка не може собі знайти чоловіка, може статися тому, що чоловіки 30-35 років або мобілізовані, або поховалися і просто не виходять на вулицю. Або ж не мають бажання зараз з кимось зустрічатися, або віддають перевагу спілкуванню через смартфон. Але це вже зовсім інші причини, не демографічні», — пояснює Олександр Гладун.

Демограф переконаний, що після війни ситуація зміниться: «Бо після закінчення війни частина людей повернеться з фронту. Ми не знаємо, скільки жінок з дітьми повернеться в Україну, а також не знаємо, скільки чоловіків виїдуть до жінок, які облаштувалися за кордоном, та чи взагалі зберегли вони свої сім’ї».

Більше читайте за посиланням: Чоловіки в дефіциті: чи справді війна залишила жінок 30+ без шансу на знайомство

