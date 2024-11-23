Чому українські війська стоять на фронті “до останнього”: бригадний генерал пояснив на прикладі Авдіївки

Командувач ДШВ, Герой України, бригадний генерал Ігор Скибюк пояснив, чому українські війська стоять і захищають позиції на фронті “до останнього”.

За його словами в інтерв’ю ТСН, оборона в першу чергу має бути стійкою. І втрата певної частини території — це критичне рішення, яке не може бути системним.

“У більшості треба стійко обороняти всі позиції і вже по ситуації… Є ж різні рівні: роти, батальйона, бригади. Якщо позиція наша піддалася ураженню і з метою вийти з-під вогню, зманеврувати вліво вправо чи назад на десятки або сотні метрів, то це ніякий не відступ. Це просто виконання бойового завдання, зміна вогневої позиції в межах тих районів, які обороняють війська. А відхід, як ми здійснювали у напрямку Авдіївки, він назрів, він вимагав прийняття такого рішення. Це вже інший рівень відповідно”, — розповів військовий.

Нагадаємо, Ігор Скибюк пояснив, як дозвіл Україні на удари вглиб Росії змінить хід війни.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК відповів, куди ДОТЯГНЕТЬСЯ українська зброя та що буде з Курщиною - ЕКСКЛЮЗИВ

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