Чому українці можуть виїхати з Польщі: демограф вказав на цікаву деталь

Демограф Олександр Гладун пояснив, чому українці можуть почати покидати Польщу. Він зазначив, що навіть за таких умов люди навряд повернуться до України.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«У Польщі певним чином погіршилося ставлення до українців. Гадаю, тут є певне політичне забарвлення. У Польщі поширюються розмови про те, що українці отримують більше грошей, ніж поляки, що наші люди створюють певну додаткову напруженість на місцевому ринку праці, а соціальні виплати для українок більші, ніж отримують польки. Все це постійно розкручується і нагнітається. Я б не назвав ці настрої антиукраїнськими, проте такі розмови в польському суспільстві є», — сказав Олександр Гладун.

Демограф це пояснив трендами, які є зараз на Заході.

«Все це якоюсь мірою накладається на тренди, які зараз є в Західній Європі, а саме погіршення ставлення до мігрантів будь-яких країн. Наскільки ці процеси масово і глибоко пішли, я не знаю, але вони є», — підсумовує Олександр Гладун.

