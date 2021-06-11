Чому УЄФА пішов на поступки росіянам та заборонив гасло на формі української збірної: версії

Нова форма української збірної з футболу неабияк роздратувала росіян.

Нова форма української збірної з футболу наробила галасу. У Росії обурилися тим, що карта включає окуповані Крим та Донбас. А саме за напис "Героям слава!" на внутрішній стороні комірця - нині й розгорнулася боротьба не на жарт. Зараз всі в очікуванні остаточного рішення УЄФА - зараз у Римі тривають баталії між представниками УЄФА та президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком.

Нова форма української збірної з футболу неабияк роздратувала росіян. Після їхніх скарг УЄФА вирішила заборонити напис "Героям слава!" на футболках українських хлопців, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 10 червня.

Відео з презентації форми чотири дні тому підпалило російський інформпростір. В презентації нової форми для нашої збірної сусіди угледіли одразу дві болючі шпички. Перша - український тимчасово окупований росіянами Крим і друга - офіційне військове вітання.

Російська пропаганда і чиновники завжди працюють в унісон. Спортивні функціонери Кремля одразу почали подавати скарги до європейської федерації футболу. Попри те, що дизайн нової форми був узгоджений УЄФА іще наприкінці минулого року, нині, після позовів Росії вирішили прибрати слова “героям слава”. Ніби-то в поєднанні з фразою “Слава Україні” вони несуть мілітаристське забарвлення. А от - карту залишили незмінною, разом з Кримом.

Чи дійсно ця форма додає сил - поки казати зарано, але перший матч, який ми провели саме в ній - був виграшний - 4-0. Саме після нього головний тренер збірної Андрій Шевченко прокоментував реакцію росіян.

Новим вбранням наших футболістів хизувався і президент Зеленський. Йому подарували іменну футболку з номером 95. Уже в ОП заявили, що фраза “Героям слава”, яку УЄФА вимагає прибрати, записана в “душі кожного українця”.

Ще одну футболку українська федерація передала американському посольству. Там теж новий орнамент припав до смаку.

Однак, попри рішення УЄФА поки достеменно не відомо, який саме вигляд остаточно матиме форма. Українські футбольні чиновники почали перемовини з європейськими.

Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА.

Чому УЄФА так різко змінив уже узгоджений дизайн української форми на догоду Росії? Поміж версій називають фактор "Газпрому". Ця російська газова компанія є офіційним спонсором низки футбольних змагань, серед яких і чемпіонат Європи. Нині офіційна сторінка Євро-2020 уже червона від сотень повідомлень від українських користувачів, які пишуть “Слава Україні - Героям слава”.

агадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі та обурення у країні-агресора.

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Новини світу: чому УЄФА пішла на поступки росіянам та заборонила гасло на формі української збірної

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