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Чому в центрі Києва перекритий рух і хто приїде до столиці: ексклюзивний коментар поліції

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Чому в центрі Києва перекритий рух і хто приїде до столиці: ексклюзивний коментар поліції

Фото: УНІАН

У поліції Києва прокоментували ранкові затори в центрі міста.

До Києва 20 лютого мають приїхати із робочим візитом представники декількох іноземних делегації. У зв'язку з цим у столиці обмежили рух транспорту на окремих ділянках дороги.

Про це ексклюзивно для ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

Про приїзд, яких саме іноземних делегацій, нам не уточнювали.

"Сьогодні столицю мають відвідати представники декількох іноземних делегації, тому по місту посилені безпекові заходи, з перекриттям руху транспорту", - повідомили сайту ТСН в поліції Києва.

Як повідомлялося, ранком понеділка, 20 лютого, центральну частину Києва перекрили для руху транспорту. Офіційну причину поки що не озвучили. Однак у Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.

У пресслужбі "УЗ" опублікували фото, натякнувши на візит важливого гостя до України.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук згодом повідомив, що до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.

У МЗС анонсували візит когось із "головних" західних партнерів України. 

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Дата публікації
Перегляди
788
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