Чому в Чорнобильській зоні подекуди безпечніше, ніж у київському метро: фізик здивував відповіддю

У деяких місцях Чорнобильської зони рівень радіаційного фону може бути нижчим, ніж у центрі Києва або в метро. Водночас головна небезпека полягає не в самому фоні, а в радіоактивних частинках, які можуть потрапляти до організму через їжу.

Про це доцент КНУ ім. Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

У деяких місцях радіаційний фон нижчий, ніж у Києві

За словами науковця, середній радіаційний фон у частині територій Чорнобильської зони є цілком нормальним і подекуди навіть нижчим, ніж у столиці.

«Якщо ми кажемо про життя, то особливих проблем немає. Якщо ми кажемо про середній радіаційний фон, який ми там реєструємо, то цей фон загалом в деяких місцях навіть значно менший, ніж десь в Києві, десь в метро чи на Хрещатику», — розповів Висоцький.

Він навів приклад власних вимірювань під час поїздки до зони разом зі студентами.

«Я там був зі своїми студентами. Ми туди колись їздили на екскурсію, студенти всі брали свої дозиметри. І ми якраз дозиметрами вимірювали цей фон. Він там в деяких місцях абсолютно нормальний», — зазначив фізик.

За його словами, у містах джерелом підвищеного випромінювання можуть бути природні матеріали.

«Тобто навіть, коли ви зараз рухаєтеся десь в київському метро чи біля гранітів на київському Хрещатику, звідти йде більше радіоактивного випромінювання, ніж в зоні», — пояснив він.

Головна небезпека — у радіоактивних частинках

Водночас фахівець наголосив, що проблема полягає не в середньому радіаційному фоні, а в локалізованих частинках радіоактивних речовин, які неможливо побачити неозброєним оком.

«Але проблема не в середньому фоні, а проблема в тому, що в зоні в багатьох місцях є дуже локалізовані маленькі частинки радіоактивні, які ми абсолютно не можемо побачити нашим оком», — наголосив Висоцький.

Він пояснив, що ці частинки можуть становити небезпеку, якщо потрапляють у харчовий ланцюг.

«Вони не становлять небезпеку, якщо ми там просто перебуваємо. Але якщо вони потрапляють у харчові ланцюжки, якщо вони, наприклад, потраплять в певну тварину, ми цю тварину з’їмо, там курка якась з’їсть якесь зернятко, а це зернятко виросло з радіоактивної трави і ця трава поглинула певний елемент, певний шматочок цезію чи стронцію, то вона потрапляє всередину, і тут є небезпека», — розповів фізик.

Жити в зоні можливо, але з постійним контролем

За словами науковця, проживання в Чорнобильській зоні можливе, однак потребує постійного контролю за станом довкілля та продуктів харчування.

«Тому проблема саме не в тому, що там небезпечно жити. Жити там цілком нормально. Але проблема в тому, що якщо ми вживаємо певні продукти, які там з’явилися, то саме вони можуть становити для нас небезпеку», — зазначив Висоцький.

«Життя там, мабуть, можливе лише тоді, коли ми будемо дуже ретельно до цього ставитися. Тобто фактично весь час перевіряти все наше середовище, що оточує, чи немає в нас небезпеки в тому чи іншому елементі», — підсумував він.

