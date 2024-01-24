Чому в Ізраїлі літають цивільні літаки, а в Україні - ні: Жданов пояснив

Цивільна авіація в Ізраїлі працює в умовах постійних загроз вже багато років.

На думку військового експерта Олега Жданова, говорити про можливе відновлення авіасполучення в Україні – не на часі.

Він переконує, що зараз це не на часі, а ще пояснює, чому в Ізраїлі цивільна авіація працює навіть під час віськового конфлікту та ракетних загроз.

"Хто зараз погодиться сісти у літак, який з великою вірогідністю може бути збитий російською ракетою? Або нашою ракетою, якщо буде масований удар противника і ППО буде змушена працювати по цілях. Такий літак буде у зоні ураження і навіть система "свій-чужий" його не врятує. За таких умов ніхто не дасть 100% гарантію по безпеці. А хто погодиться страхувати літаки і життя пасажирів? Це величезний ризик", - розповідає ТСН.ua Олег Жданов.

Експерт сумнівається у можливості польотів пад час війни / Фото: із соцмереж

Чому війна не зупинила авіасполучення в Ізраїлі

Військовий експерт додає, що під час війни будь-який літак у небі України – ціль для противника.

"Небо над Україною - небезпечне, бо тривають бойові дії. І я б не порівнював наш захист неба з Ізраїлем. У нас що є свій "Залізний купол"? Чи ми маємо систему ППО "Праща Давида"? Ні, не маємо. А в Ізраїлі працює трирівнева глибокоешелонована система протиповітряної оборони. Хоча й вона не все стовідсотково збиває", - зазначає Олег Жданов.

Він додає, що цивільна авіація в Ізраїлі працює в умовах постійних загроз вже десятки років.

"У Ізраїлю немає іншого вибору. Там військові конфлікти тривають десятиліттями – напруженість спадає або наростає. Щоб мати авіаційне сполучення, вони змушені йти на такий ризик. Тобто ризикувати життям своїх громадян у якості пасажирів та літаками, на яких здійснюються авіарейси. У них просто неможливе стовідсоткове припинення вогню, тому вони йдуть на цей ризик", - каже Олег Жданов.

Літаки в небі під час війни - це величезний ризик / Фото: Unsplash

"Залізний коридор" до Києва

Він додає, що в Україні не така ситуація, як у Ізраїлі. Ми відрізняємося, як по території, так і по наявності засобів для відбиття повітряних атак ворога.

"Я розумію представників бізнесу – тих, чиї літаки зараз простоюють у аеропорту "Бориспіль". І розумію, що вони хочуть їх підняти у повітря, тому шукають різні шляхи розблокування роботи аеропортів. А в якості прикладу наводять досвід Ізраїлю. Але як в умовах України ми можемо його застосувати? Хіба що сформувати з "Залізного куполу" повітряний коридор від аеропорту "Бориспіль" до кордону, щоб літак міг летіти під прикриттям систем ППО. Але, вибачте, само по собі – це нереально", – пояснює Олег Жданов.

Чому зарано думати про польоти

Військовий експерт підкреслює, що безпекова ситуація у нас зовсім не поліпшилася, а, навпаки, погіршилася.

"Активність ворога стає дедалі більшою. Атаки "Шахедів" відбуваються майже кожну добу. Вони вільно долітають у нас до Хмельницької області. Тому ще зарано думати про відновлення польотів для цивільної авіації", – підсумовує Олег Жданов.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "залізний коридор" від кордону до Борисполя: як повернути в небо України цивільні літаки під час війни.

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