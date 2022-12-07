Чому в Україні буде повторний спалах кору: що треба знати батькам про небезпечну хворобу

Загроза захворіти на кір нікуди не поділася, адже ця хвороба має циклічний характер і повторюється що п’ять років.

Попередній спалах кору лютував в Україні у 2017-2019 роках. З моменту початку попереднього спалаху пройшло 5 років, тому новий є невідворотним. Ситуація ускладнюється тим, що в країні недостатнє охоплення щепленнями, яке ще більше знизилося через війну.

Що треба знати про цю небезпечну хворобу і як від неї захисти дитину і себе — читайте у нашому матеріалі.

Як передається кір?

Це одне з найзаразніших захворювань у світі. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, захворіють.

Вірус кору передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом. Щоб заразитися, достатньо вдихнути найдрібніші краплі слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого, чи доторкнутися до предмета, забрудненого збудником. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення

Для кого кір є небезпечна?

Найвразливіші — діти до року.

Проте кір загрожує всім невакцинованим людям. У групі ризику і невакциновані дорослі, у яких кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Які симптоми та перебіг має кір?

Між зараженням і появою перших симптомів проходить 10–12 днів. Далі кір проявляється різними симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювання. Характерний для кору червоний висип з'являється на четвертий-п’ятий дні хвороби. Спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом по всьому тілі. Хвороба із симптомами триває від чотирьох тижнів і довше.

Які ускладнення можуть бути?

Кір може ускладнюватися пневмонією, отитом, запаленням мозку (енцефаліт), іншими серйозними захворюваннями.

Саме через ускладнення ця хвороба може мати тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Від ускладнень кору можна набути інвалідність і навіть померти.

Як захистити дитину і себе від кору?

Зробити щеплення проти кору.

Адже специфічного лікування від цієї хвороби досі немає. Дотримання здорового способу життя, підтримка «загального імунітету» теж не захищають від кору (як і від інших інфекційних хвороб).

Як вакцинують від кору?

Курс щеплення проти кору складається з двох доз вакцини. У 12 місяців дитині роблять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію.

Якщо дитина не отримала першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, їй треба якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.

Чи треба щеплюватися проти кору дорослим?

Так, якщо доросла людина не знає, чи щеплена від кору, і немає документального підтвердження імунізації. Дорослі мають отримати дві дози вакцини з мінімальним інтервалом у 28 днів.

Якою вакциною щеплюють проти кору в Україні?

В Україні щеплюють бельгійською вакциною «Пріорикс». Ця вакцина забезпечує імунітет одразу від трьох захворювань: кору, паротиту (свинки) та краснухи.

Цією вакциною щеплюють і у державних, і в приватних клініках України. Різниця лише в тому, що в державних медичних закладах її надають безоплатно.

Чи ефективні вакцини від кору?

З 2000 по 2016 роки завдяки вакцинації смертність від кору знизилася на 79%. Більшість європейців мають щеплення КПК за календарем, тому у 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору.

Чи безпечні вакцини від кору?

Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за пів століття вакцини зарекомендували себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики захворювання.

Чи існують протипоказання для вакцинації КПК?

Перелік протипоказань для вакцинації КПК, невеликий.

1. Гостре захворювання з температурою, вищою за 38,5 °C0.

2. Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи коли відомо про алергічну реакцію на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

3. Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися. Наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі.

4. Вагітність. Вакциною КПК не щеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси. Щеплення проти кору необхідно зробити на етапі планування вагітності.

Де можна зробити щеплення проти кору?

Зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра у найближчий медзаклад, щоб щепитися. Мати підписану декларацію з лікарем – не обов'язково.

Захворювання на кір: чому вакцинація важлива?

Додамо, що раніше ми розповідали історію про дівчину, яка наприкінці лютого тяжко перехворіла на кір.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що змушує українців зробити екстрену вакцинацію від кору.

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