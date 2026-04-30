Чому в Україні електросамокати стали небезпечними для пішоходів: депутатка шокувала заявою

Самокат / © Associated Press

Попри те, що всі правки до законопроєкту №3023 щодо регулювання легкого електротранспорту були погоджені підкомітетом ще минулого року, документ досі не потрапив на розгляд профільного Комітету Верховної Ради.

Голова підкомітету Оксана Савчук у коментарі ТСН.ua припустила, що причиною зволікання може бути лобізм великих компаній з прокату.

Комітет мовчить: у чому причина затримки?

За словами депутатки, тема легалізації самокатів та моноколес є надзвичайно актуальною, особливо з початком весняного сезону. Проте на рівні Комітету з питань транспорту та інфраструктури законопроєкт ігнорують.

«Мені складно пояснити — чому, бо тема більш ніж актуальна. Я підозрюю, що справа у різних дискусіях, які тривають до цього часу», — зазначає Оксана Савчук.

Конфлікт інтересів: бізнес проти страхування

Савчук відверто каже, що головне протистояння розгортається між безпековими ініціативами та інтересами великих компаній, які заповнили вулиці українських міст орендованим транспортом.

Головні претензії до шерингових сервісів:

Відсутність страхування: Компанії заробляють на оренді, але не забезпечують захист користувачів у разі ДТП.

Уникнення відповідальності: Бізнес не поспішає приймати правила, які змусять їх контролювати рух своїх клієнтів або відповідати за їхні дії на дорозі.

«Ці дискусії точаться між великими компаніями, які масово поставили на вулиці цей вид транспорту та здають його в оренду, але абсолютно не забезпечують навіть умовне страхування для тих людей, які щоденно використовують цей транспорт», — резюмує депутатка.

Затримка ухвалення закону №3023 означає, що користувачі самокатів залишаються у «сірій зоні», а пішоходи — незахищеними від наїздів на тротуарах.

