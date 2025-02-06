Чому в Україні народжуваність у маленьких містах більша, ніж у великих: пояснення демографа

Демограф Олександр Гладун пояснив, чому народжуваність у маленьких містах вища, ніж у великих. Що він сказав?

Демограф, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун пояснив, чому в Україні народжуваність у маленьких містах вища, ніж у великих.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Науковець зазначив, що в Україні зараз така ситуація, коли у менших містах є більша народжуваність.

"Є така закономірність – чим менший населений пункт, тим вища там народжуваність. Бо там менші витрати на транспорт, пересування містом зручне, все більш-менш компактно розміщено для проживання, що теж впливає на народжуваність. У нас зараз розвиваються тільки великі міста-мільйонники, які просто всмоктують у себе людей, а чим більше місто за чисельністю населення, тим у ньому менший рівень народжуваності", - пояснив він.

Інтерв'ю з Олександром Гладуном можна прочитати за посиланням.

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