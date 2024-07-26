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Чому в Україні почали менше відключати світло і чого очікувати далі: пояснення міністра та енергетиків

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Чому в Україні почали менше відключати світло і чого очікувати далі: пояснення міністра та енергетиків

В Україні покращиться ситуація зі світлом

На атомну енергетику в України великі плани.

В Україні буде більше світла, оскільки на одній з вітчизняних атомних станцій достроково запустили в експлуатацію одразу два реактори. Вони перебували на плановому ремонті і завдяки наполегливості енергетиків повернути їх у роботу вдалося на два тижні раніше запланованого.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука. 

На АЕС відремонтували блоки

На одній АЕС працівники уважно стежать за приладами – після закінчення ремонту триває поступове навантаження першого реактора. У мережу надходить все більше електроенергії і це вже відчувають українці. Щоб прискорити запуск блоку, тут провели профілактичні роботи на два тижні швидше, ніж зазвичай. 

АЕС / ©
АЕС

"Ми розуміємо, що зараз не час для ремонтів, не час для якихось модернізацій та реконструкцій. Це час для того, щоб блоки працювали і видавали електроенергію. Уже почалися поліпшення уже наші обленерго коригують наші графіки відключень в меншу сторону більше буде часу на видачу електроенергії", - каже головний інженер станції Микола Феофенов. 

Микола Феофенов.  / ©
Микола Феофенов. 

В журналі чергового з’являється незвичний допис від міністра енергетики.

"Я записав, що дякую за відмінну роботу і достроковий запуск блока. Міністр енергетики. Щоб у них була пам’ять про те, що вони це зробили", - каже Герман Галущенко. 

Валерій Унгуряну вже тридцять років виконує роботу на реакторах. Він дістає відпрацьоване ядерне паливо, а потім завантажує свіже в енергоблок. Каже цього річ уся команда працювала з усіх сил, бо розуміли, як українцям бракує електрики.

Чого очікувати у майбутньому

На атомну енергетику великі плани. Україна хоче будувати нові реактори. За часи незалежності було зведено два енергоблоки. В найближчих планах ще два. 

"Зараз ми 3 та 4 блок доводимо до стану, коли можна буде починати монтаж обладнання і як тільки Верховною Радою буде прийнято відповідний закон ми наступного дня починаємо монтаж обладнання, частина обладнання у нас є. Перспектива добудови третього енергоблока три роки вона реальна і це те що ми знаємо, як робити", - каже в.о голови "Енергоатом" Петро Котін. 

А поки на станціях тривають ремонтні роботи – Україна готується до складного зимового сезону і енергетики роблять усе, аби устаткування не підвело.

"Ми зробимо все від нас залежне, щоби додати генерацію щоби відремонтуватися і стабільно пройти зиму", - каже міністр енергетики Герман Галущенко. 

Торік енергетикам вдалося відновити знищене росіянами устаткування та додати генерації на понад три гігавати. Цьогоріч - попереду ще масштабніші роботи, адже масштаби збитків, завданих росіянами нашій енергетиці, - величезні.

АЕС / ©
АЕС

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 26 липня. Перші заяви підозрюваного у вбивстві Фаріон! Світла буде більше!

Відімкнень світла буде мінімум! Енергетики настарались

Відімкнень світла буде мінімум! Енергетики настарались

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