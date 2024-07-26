Чому в Україні почали менше відключати світло і чого очікувати далі: пояснення міністра та енергетиків

В Україні буде більше світла, оскільки на одній з вітчизняних атомних станцій достроково запустили в експлуатацію одразу два реактори. Вони перебували на плановому ремонті і завдяки наполегливості енергетиків повернути їх у роботу вдалося на два тижні раніше запланованого.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

На АЕС відремонтували блоки

На одній АЕС працівники уважно стежать за приладами – після закінчення ремонту триває поступове навантаження першого реактора. У мережу надходить все більше електроенергії і це вже відчувають українці. Щоб прискорити запуск блоку, тут провели профілактичні роботи на два тижні швидше, ніж зазвичай.

АЕС

"Ми розуміємо, що зараз не час для ремонтів, не час для якихось модернізацій та реконструкцій. Це час для того, щоб блоки працювали і видавали електроенергію. Уже почалися поліпшення уже наші обленерго коригують наші графіки відключень в меншу сторону більше буде часу на видачу електроенергії", - каже головний інженер станції Микола Феофенов.

Микола Феофенов.

В журналі чергового з’являється незвичний допис від міністра енергетики.

"Я записав, що дякую за відмінну роботу і достроковий запуск блока. Міністр енергетики. Щоб у них була пам’ять про те, що вони це зробили", - каже Герман Галущенко.

Валерій Унгуряну вже тридцять років виконує роботу на реакторах. Він дістає відпрацьоване ядерне паливо, а потім завантажує свіже в енергоблок. Каже цього річ уся команда працювала з усіх сил, бо розуміли, як українцям бракує електрики.

Чого очікувати у майбутньому

На атомну енергетику великі плани. Україна хоче будувати нові реактори. За часи незалежності було зведено два енергоблоки. В найближчих планах ще два.

"Зараз ми 3 та 4 блок доводимо до стану, коли можна буде починати монтаж обладнання і як тільки Верховною Радою буде прийнято відповідний закон ми наступного дня починаємо монтаж обладнання, частина обладнання у нас є. Перспектива добудови третього енергоблока три роки вона реальна і це те що ми знаємо, як робити", - каже в.о голови "Енергоатом" Петро Котін.

А поки на станціях тривають ремонтні роботи – Україна готується до складного зимового сезону і енергетики роблять усе, аби устаткування не підвело.

"Ми зробимо все від нас залежне, щоби додати генерацію щоби відремонтуватися і стабільно пройти зиму", - каже міністр енергетики Герман Галущенко.

Торік енергетикам вдалося відновити знищене росіянами устаткування та додати генерації на понад три гігавати. Цьогоріч - попереду ще масштабніші роботи, адже масштаби збитків, завданих росіянами нашій енергетиці, - величезні.

АЕС

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Відімкнень світла буде мінімум! Енергетики настарались

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